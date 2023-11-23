ГУР: Российская авиация оказалась на грани коллапса 23.11.2023, 10:25

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Украинская разведка провела спецоперацию и получила секретные документы.

Военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию в отношении Федерального агентства воздушного транспорта РФ — Росавиации. Там пришли к выводу, что санкции ускоряют авиаколлапс страны-агрессора.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в четверг, 23 ноября.

Проведя сложную спецоперацию, ГУР удалось получить большой объем закрытых служебных документов подразделения Минтранспорта РФ. Росавиация отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании, в частности, самолетов.

«Среди полученных в результате взлома и проникновения во вражеские информационные системы данных — перечень ежесуточных отчетов Росавиации в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период. Их анализ свидетельствует, что сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса», — заявили разведчики.

Они рассказали, что в течение января 2023-го зафиксировали 185 авиапроисшествий, около трети — с резким уровнем опасности. Всего за первые девять месяцев этого года было 150 случаев технических неисправностей самолетов, тогда как в прошлом году за этот период — 50.

ГУР опубликовало документы, в которых описываются некоторые инциденты.

Проанализировав их, разведка заявила, что Россия из-за нехватки мощностей и специалистов в Москве пытается переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где работы осуществляют «кустарно» — без соответствующей сертификации.

«Анализ характера авиационных инцидентов из полученных документов указывает, что ряд отказов, особенно связанных с двигателями, шасси и механизацией крыльев, носит системный характер. Тенденция свидетельствует: сфера гражданской авиации в России находится в зоне серьезной турбулентности с высоким риском сорваться в крутое пике», — подытожили в ГУР, подчеркнув, что это представляет «смертельную опасность для населения».

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