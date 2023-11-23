Они безумны — в прямом медицинском смысле слова Игорь Эйдман

23.11.2023, 10:35

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Это не шутка.

Нет, это не шутка. Они безумны, причем в прямом медицинском смысле этого слова. Защищают от врагов свои биоматериалы, борются с боевыми украинскими комарами, боятся нового генетического оружия, действующего только на русских. Вот теперь собираются жить до 700 лет и колонизовать спутники Юпитера. И это даже не коррупция, не распил бюджетов - заявленных на эти бредни триллионов просто нет и не будет. Это чистое безумие.

Когда-то давно я работал политконсультантом и общался с разными российскими начальниками. Большинство из них и тогда были недалекими, чванливыми самодурами. Причем, чем выше в иерархии - тем дурее. Теперь умных там вообще не осталось: одних уж нет, а те - далече. А глупые еще сильнее деградировали, просто стали совершенно невменяемы. Видимо, стараются не отставать от своего окончательно сбрендившего шефа.

Новости РБК (еще за октябрь): «В особой экономической зоне в Елабужском районе Татарстана представили перспективный план развития на 2025-2048 годы, в котором прописаны планы «по включению спутников Юпитера – Ио, Европа, Калисто и Ганимед в ОЭЗ «Алабуга». Сегодня его подписали раис РТ Рустам Минниханов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Просим дать нам стратегические ориентиры на 25 лет вперед. Человеческая цивилизация станет мультипланетарной, биотех обеспечит продолжительность жизни не менее 700 лет, ОЭЗ «Алабуга» станет особой экономической зоной номер один в Солнечной системе», — заявил гендиректор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев.

Согласно плану, на спутнике Юпитера Европа «Алабуга» предлагает создать агрокластер сельхозпродукции для снабжения соседних кластеров. Инвестиции в данный проект в ОЭЗ заявляют в 114 трлн руб.

На Ио, согласно перспективному плану развития особой экономической зоны, будет сформирован кластер по развитию тяжелой промышленности: 121 трлн руб. инвестиций.

Колонизация спутника Юпитера Калисто предусматривает, указано в презентации, развитие биотехнологий по клонированию человека, редактирования генома и продлению жизни человека до 700 лет. Инвестиции – 176 трлн руб.

На спутнике Юпитера «Ганимед» авторы стратегического плана развития разместили космические хостелы и инфраструктуру. Общий объем инвестиций в данный проект – 80 трлн руб».

Игорь Эйдман, t.me

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