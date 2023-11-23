Как подготовить обувь к зиме, чтобы не была скользкой 23.11.2023, 10:38

Полезные советы.

Зима – это время красивых пейзажей, новогоднего настроения и период частых падений и травм из-за гололедицы. Нужно заранее подготовить обувь, чтобы этого избежать и сохранить свое здоровье.

OBOZ.UA нашел действенные лайфхаки, которые решат эту проблему. Важно обращать внимание на подошву обуви во время покупки.

Зимние сапоги должны быть теплые, удобные и с протектором на подошве, чтобы избежать скольжения на замерзшей земле. Узоры на подошве – это характерные углубления, которые обеспечат устойчивость и сцепление с грунтовой поверхностью.

Если на обуви протектор слаб и вы все равно чувствуете дискомфорт и страх упасть, то можно сделать надрезы, чтобы добавить рифленость. Аккуратно сделайте небольшие надрезы, чтобы не испортить сапоги.

Для надежности также можете купить противоскользящую наклейку на подошву. Это комфортная защита от скольжения, наклейка держится долго, а если вы подберете ее под цвет сапог, вообще будет незаметна.

Вы можете заменить ее лейкопластырем, но он будет держаться недолго. Возьмите по две штуки на каждый сапог и наклейте параллельно или крест-накрест на сухую, чистую подошву.

Наждачная бумага тоже поможет справиться с этой проблемой, но если у вас ровная поверхность подошвы. В области носа и каблука наклейте небольшие кусочки бумаги с зернистостью 3-4 мм. Это действенный способ, которого хватает на 2-3 недели.

Если вы не боитесь грязи в квартире, то можете использовать песок. Нанесите на подошву клей и посыпьте крупнозернистым песком. Скользить вы будете меньше, но появится больше мусора в коридоре.

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