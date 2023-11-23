Россиянин 157 раз превысил скорость в Беларуси 2 23.11.2023, 10:46

3,884

В какую сумму ему обошлись штрафы?

За прошлый год на контрольном посту «Редьки» на границе Витебской области и РФ сотрудники ГАИ составили почти 50 тысяч протоколов на водителей-иностранцев. Рекордсменом стал россиянин, который 157 раз превысил скорость в Беларуси, сообщили «Минск-Новостям» в ГАИ.

Всех виновных привлекли к административной ответственности за превышение скорости, зафиксированной с помощью фоторадаров. Они заплатили штрафов на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

— За 5 км до поста установлено специализированное оборудование, которое фиксирует автомобили с иностранными номерами и проверяет их по базе нарушений. Если выясняется, что ранее на машине превысили скорость, то соответствующая информация передается на пункт. Далее инспектор ГАИ останавливает автомобиль, объясняет водителю, что он нарушил. На посту ему демонстрируют фотографию с указанием места, даты и времени превышения скорости, распечатывают постановление и предлагают на месте с помощью терминала уплатить штраф, — рассказал начальник отдела ГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок.

По его словам, попадаются рекордсмены по количеству неуплаченных штрафов. На счету отдельных лихачей — десятки нарушений ПДД. В 2016 году 47-летний водитель из России 157 раз превысил скорость на белорусских дорогах. В итоге он вынужден был уплатить многочисленные штрафы на общую сумму 7612 рублей.

Напомним, 14 ноября вступило в силу соглашение Беларуси и России о взаимном признании штрафов за нарушения ПДД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».