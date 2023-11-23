ISW: Путин неожиданно заявил об окончании войны с Украиной 3 23.11.2023, 10:47

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Аналитики объяснили, что стоит за заявлениями на G20.

Глава РФ Владимир Путин изменил позицию по войне между Израилем и ХАМАС, сделав ее гораздо более антиизраильской. Таким образом он попытался продемонстрировать якобы лицемерие осуждения Западом российского вторжения в Украину.

Диктатор также повторил шаблонную риторику, ложно изображающую Россию как желающую участвовать в значимых «мирных» переговорах. О том, что стоит за его заявлениями, рассказал Институт изучения войны (ISW).

Так, 22 ноября Путин обратился онлайн к участникам саммита G20, которые выразили шок по поводу продолжающейся войны РФ против Украины. Он выдал, что они должны быть «шокированы» «кровавой» революцией Евромайдана 2014 года и последующей войной, которую «киевский режим вел против собственного народа» на Донбассе, а еще нынешним «уничтожением мирного населения в секторе Газа».

По мнению аналитиков ISW, его заявление о войне между Израилем и ХАМАС, в котором говорилось об «истреблении гражданского населения Палестины», было отходом от прежних кремлевских рамок, которые в основном сосредотачивались на призывах к миру и утверждениях, что эта война отвлечет внимание от предоставления западной военной помощи Украине.

Отмечается, что Кремль продолжает использовать войну в Израиле для подрыва поддержки Украины Западом. Кроме этого, слова Путина сигнализируют о потенциально возрастающей поддержке иранских интересов в регионе и растущей готовности противостоять Израилю.

Помимо этого, российский диктатор также повторил шаблонную риторику, ложно изображающую Россию как желающую участвовать в значимых переговорах, что, вероятно, окажет давление на Запад, заставив его преждевременно подтолкнуть Киев к к диалогу с Москвой.

Путин заявил, что мир должен «задуматься о том, как остановить эту трагедию» – начатую Россией войну против Украины, ложно сигнализируя о готовности участвовать в переговорах.

В ISW подчеркнули, что глава РФ и другие российские официальные лица регулярно ложно заявляют, якобы Кремль готов к диалогу о прекращении войны, одновременно сигнализируя, что он сохраняет свои максималистские цели, включая территориальные претензии и смену режима.

«Кремлевские чиновники продвигают эту версию, заявляя, что Украина не желает вести переговоры с Россией, что, вероятно, вынудит западных чиновников преждевременно предложить РФ уступки, а не участвовать в содержательных, добросовестных переговорах», – считают аналитики.

Украинские официальные лица регулярно выражали готовность вести переговоры с Россией, как только она выведет свои войска с международно признанной территории Украины, включая Донбасс и Крым.

«Ныне не заметно никаких признаков того, что Путин не сохраняет своих максималистских целей. Поэтому преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на условиях, гораздо более выгодных для Кремля в ближайшем будущем», – выразили убеждение в ISW.

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