«Вашингтон» Алексея Протаса одолел дома «Баффало» 23.11.2023, 10:52

Одержал пятую победу подряд.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома победил «Баффало» (4:3), пишет belarushockey.com.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас играл на правом фланге третьего звена. Его партнерами стали Сонни Милано и Хендрикс Лапьер.

На 6-й минуте Протас бросал из круга вбрасывания, но вратарь Девон Леви во время свел щитки и отразил попытку белоруса.

На 10-й минуте Джон-Джейсон Петерка открыл счет, Протас был на льду и получил в полезность «-1».

В итоге Протас провел на льду 13:21 (из них 0:43 в меньшинстве), нанес 2 броска, выиграл 1 вбрасывание из 2 (50%), сделал 1 блок, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «-1».

В сезоне Алексей в 15 играх набрал 7 (2+5) баллов, при показателе полезности «+2», 2 минутах штрафа и среднем айстайме 10:20.

Отметим, что «Вашингтон» выиграл 5 матчей подряд. Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 22 очка в 16 играх и занимает текущее 2-е место в Столичном дивизионе.

Вашингтон – Баффало – 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 10 Петерка (Олофссон, Джост)

0:2 – 16 Бенсон (Олофссон)

1:2 – 17 Алексеев (ван Римсдайк, Дауд)

2:2 – 27 Оши (Макмайкл)

2:3 – 36 Козенс (Миттлстадт, Далин)

3:3 – 58 Уилсон (Карлсон, Строум)

4:3 – 64 Строум (Карлсон)

Вратари: Кюмпер 24/27 – Леви 26/30.

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