Осужденный на пожизненный срок российский сенатор рассказал об издевательствах в колонии 2 23.11.2023, 10:55

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Рауф Арашуков

Скандал попытались замять.

Бывший российский сенатор Рауф Арашуков, приговоренный к пожизненному заключению по делу о заказных убийствах и создании преступного сообщества, пожаловался на издевательства в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке, пишет «Московский комсомолец».

Осужденный рассказал своему адвокату Эльмару Ализаде, что по прибытии его раздели догола и угрожали применить клизму, а затем потребовали написать объяснение из-за использования нецензурных выражений и криминальной лексики. После этого Арашукова отправили на 7 суток в ШИЗО. Он утверждает, что там его заставляли стоять в позе «ласточки» по несколько часов.

Экс-сенатор также передал, что его негласно предупредили о возможных неприятностях и угрожали подбросить наркотики, если адвокат будет бороться за соблюдение его прав. Ализаде написал обращение во ФСИН и прокуратуру.

В свою очередь в пресс-бюро УФСИН по Оренбургской области заявили, что условия отбывания наказания Арашукова «соответствуют всем нормам действующего законодательства». «Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на Арашукова со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается», — подчеркнули в ведомстве.

В УФСИН отметили, что экс-сенатор сам «неоднократно» нарушал внутренний распорядок колонии, употребляя нецензурную брань и жаргонные слова, за что его дважды отправляли в штрафной изолятор. За весь период отбывания наказания Арашуков привлекался к дисциплинарной ответственности 10 раз, из них пять раз в ИК-6, добавили в ведомстве.

Колония «Черный дельфин» считается одной из самых жестких для отбывающих пожизненное заключение. Именно оттуда поступает больше всего жалоб на физическое насилие.

Рауф Арашуков — бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии. Приговор в отношении него Мосгорсуд вынес в декабре 2022 года. Пожизненный срок также получил отец сенатора, экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Ашурков.

Дело рассматривалось при участии присяжных. Они признали Арашуковых виновными в организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

По данным следствия, ОПГ, в которую входили члены клана Арашуковых и руководители региональных отделений «Газпрома», действовала на территории Северо-Кавказского федерального округа около 17 лет. Будучи ее создателем, Рауль Арашуков назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, которые осуществляли хищения.

По словам родственников Жукова, его убили за то, что он не согласился участвовать в махинациях Арашуковых и пообещал донести на них в полицию. Убийство Шебзухова называли политическим, поскольку советнику сулили пост председателя республиканского правительства.