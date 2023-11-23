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При растаможке теперь обязательно нужна справка о категории авто?

  • 23.11.2023, 10:59
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При растаможке теперь обязательно нужна справка о категории авто?

В ГТК ответили.

В конце прошлой недели по сети поползли слухи: якобы с 20 ноября при растаможке нужно предъявлять документ, подтверждающий категорию авто. И даже если машина легковая, то он все равно нужен. В Государственном таможенном комитете Беларуси прокомментировали информацию о нововведении.

— ГТК информирует об отсутствии каких-либо нововведений и обращает внимание, что возможность представления дополнительных документов в подтверждение категории транспортного средства предусмотрена еще с 2014 года. Так, при представлении в таможенный орган документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора, а также иных документов, подтверждающих заявленные сведения, необходимо руководствоваться постановлением ГТК от 13 февраля 2014 г. №4.

Документом и предусматривается, что в случае невозможности однозначного определения импортером на основании имеющихся у него документов категории транспортного средства плательщик в своих же интересах может получить и представить в таможню дополнительный подтверждающий документ.

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