Синоптики предупредили белорусов о капризах погоды 1 23.11.2023, 11:07

2,668

Фото: charter97.org

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В четверг, 23 ноября, белорусам нужно приготовиться к капризам погоды. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Утром и днем на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). В дневные часы во многих районах ожидается сильный снег, метель, местами, а по западу страны — гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, утром и днем порывы усилятся до 15-20 м/с.

Минск: преобладание облачной погоды. Утром небольшой снег (вероятность осадков 60-70%). Днем сильный снег, к вечеру переходящий в дождь (вероятность осадков более 90%). В дневные часы метель, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Брест: облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%), гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Витебск: облачно. Сильный снег (вероятность осадков более 90%), метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..-3°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Гомель: облачно. Временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Гродно: облачно. Утром и днем временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь) (вероятность осадков 80-90%), гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Могилев: облачно. Сильный снег (вероятность осадков более 90%), метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».