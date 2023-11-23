«Лукашенковский ОМОН ждет судьба украинского «Беркута»5
- 23.11.2023, 11:13
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Белорус предупредил карателей.
Читатель сайта Charter97.org считает, что лукашенковский ОМОН ждет судьба украинского «Беркута»:
— 22 ноября — годовщина организации банды, по недоразумению называющейся белорусским ОМОНом. За время своего существования эта ОПГ убила тысячи неповинных людей, покалечила, сломала судьбы сотням тысяч.
Сравнивая этих существ с зверями, мы оскорбляем последних. Лукашенковские опричники хвастались, что им доплачивали за количество задержанных и за особую жестокость.
Особенно примечателен главарь минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Подобно Ивану Грозному и Малюте Скуратову, он с детства воспитывал палачей из собственных сыновей, водил их на допросы и пытки задержанных. Сыновья уверенно идут по стопам отца. Старший командует взводом в минской банде, уже попал под санкции ЕС за свои бесчинства.
Лукашенковский ОМОН ждет судьба гестапо и украинского «Беркута». Проклятая банда нелюдей будет разгромлена, их имена сгинут в ненависти и презрении.