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«Лукашенковский ОМОН ждет судьба украинского «Беркута»

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  • 23.11.2023, 11:13
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«Лукашенковский ОМОН ждет судьба украинского «Беркута»

Белорус предупредил карателей.

Читатель сайта Charter97.org считает, что лукашенковский ОМОН ждет судьба украинского «Беркута»:

— 22 ноября — годовщина организации банды, по недоразумению называющейся белорусским ОМОНом. За время своего существования эта ОПГ убила тысячи неповинных людей, покалечила, сломала судьбы сотням тысяч.

Сравнивая этих существ с зверями, мы оскорбляем последних. Лукашенковские опричники хвастались, что им доплачивали за количество задержанных и за особую жестокость.

Особенно примечателен главарь минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Подобно Ивану Грозному и Малюте Скуратову, он с детства воспитывал палачей из собственных сыновей, водил их на допросы и пытки задержанных. Сыновья уверенно идут по стопам отца. Старший командует взводом в минской банде, уже попал под санкции ЕС за свои бесчинства.

Лукашенковский ОМОН ждет судьба гестапо и украинского «Беркута». Проклятая банда нелюдей будет разгромлена, их имена сгинут в ненависти и презрении.

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