Удивительные новости приходят из скрепных глубин 4 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

23.11.2023, 11:18

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Российские миллиардеры заголосили.

Удивительные новости приходят из скрепных глубин.

Оказывается, миллиардеры Пумпянский, Тимченко, Гуцериев, Худавердян обжаловали в Европейском суде юстиции решение оставить в силе введенные против них санкции Евросоюза.

Но это еще не все. Аналогичные жалобы подали жена Тимченко Елена, жена Пумпянского Галина, а также сын российского миллиардера Мазепина, экс-гонщик «Формулы-1» Никита.

Мы что-то не поняли. Ведь от санкций, как неоднократно объяснял стране Путин, только крепчают. Их введение на пользу. Вы же окрепли. Тогда зачем их обжаловать? Чтобы опять ослабеть?

Зачем Тимченко и его жене в Европу? Или делать бизнес в Европе? Там страшно – НАТО, геи, родитель № 1 и родитель № 2 … Враз затянут на гей-парад, оденут в кожу. Причем не в такую, как у Медведева, а ближе к Хирургу – он одет по гей-моде 70-х. Сидите дома, в России, как морковь в жирной грядке. Так же, как сидит Путин.

Ведь Путин же не едет е Европу, хотя его пригласили (в Гаагу). А вам тогда зачем? Развивайте внутренний туризм. «Золотое кольцо». Или «поворачивайте на восток» - в Китай. Там благодать.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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