Белорус два года провел в рабстве в России 23.11.2023, 11:20

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Но это было только началом его приключений.

60-летний гражданин Беларуси Сергей Бульбенков два года провел фактически в рабстве у цыган недалеко от Казани (столица Татарстана, РФ). После этого он оказался в Москве, где скитался на улице без денег и документов, пока волонтеры не помогли ему вернуться домой. Историю белоруса рассказали активисты движения «Альтернатива».

В феврале 2021 года в Бобруйске Сергей Бульбенков согласился на работу в России. Мужчина потерял паспорт, и вербовщики предложили ему помощь в восстановлении документов, а также обещали заплатить, но за это просили «немного поработать».

Со слов самого Сергея, его без денег и документов привезли в Татарстан. В городе недалеко от Казани он жил и работал в цыганской семье — смотрел за скотом, косил траву, помогал по дому. От вопросов, когда он сможет уволиться и получить зарплату, «работодатели» уходили, но обещали, что все обязательно выплатят.

«Куда бежать, мужчина тоже не представлял, поэтому, как поделился с нами Сергей, он начал привыкать к жизни в цыганской семье и уже был уверен, что там он и будет работать до конца своих дней», — рассказали активисты.

Однако спустя два года такой жизни «работодатели» купили белорусу билет на поезд и отправили в Москву — по-прежнему без документов и денег. Там мужчина снова нарвался на вербовщиков и угодил в работный дом. Ему удалось выбраться, но он снова остался на улице. Сергей просил денег на билет до дома, ночевал в подъездах.

О ситуации узнали активисты российской волонтерской организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства. Они помогли Бульбенкову оформить временные документы, и он смог уехать в Могилев, где живут его родные.

«Сейчас он уже дома, и с ним все в порядке», — добавили волонтеры.

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