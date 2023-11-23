«К западу от Олешек намечается что-то интересное» 23.11.2023, 11:23

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Украинские десантники форсировали еще одну реку на левом берегу Днепра.

ВСУ держат под своим контролем сразу несколько населенных пунктов на левом берегу Херсонщины. Речь идет о Пойме, Песчановке, Подстепном, Крынках, а также территории возле Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов.

Ежедневно украинские защитники пытаются расширить плацдарм, а враг делает попытки этому помешать.

Аналитики из Института изучения войны и украинский военкор Машовец озвучили главные события на левом берегу Херсонщины за прошедшие сутки.

Со слов Машовца, российская армия действует вдоль трассы Олешки — Новая Каховка, не давая возможность ВСУ расширить плацдарм в районе Крынок и Казачьих Лагерей.

На севере от Подстепного ВСУ держат под контролем район солнечной электростанции. Однако и здесь враг постоянно атакует, чтобы ВСУ не вышли на трассу.

Однако самое интересное сейчас происходит к западу от Олешек. Скорее всего, пока небольшие десантные группы совершают разведку боем. Они сумели переправиться через реку Конка и находятся в районе реки Чайка на западной окраине Олешек.

Российские военкоры пишут о том, что армия РФ пытается выбить ВСУ из Крынок, атакуя с востока. Со слов все того же Машовца, за последние пару дней врагу удалось немного сузить плацдарм в районе Крынок.

Со стороны Корсунки ВСУ постоянно атакуют оккупанты из 328-го полка ВДВ. Тем временем в МО РФ отчитались о том, что 22 ноября было уничтожено четыре надводных беспилотника и три воздушных дрона в районе Крыма.

Z-блогеры уверены, что ВСУ нацелились на еще одну базу Черноморского флота РФ, которая находится в районе Евпатории.

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