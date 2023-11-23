Могут ли белорусы уйти с работы, если слишком холодно? 3 23.11.2023, 11:25

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Названа допустимая температура зимой в офисах и на заводах.

С приходом метеорологической зимы, когда температура за окном не поднимается выше нуля, для многих белорусов остро встал вопрос о том, какая температура должна поддерживаться на рабочем месте. Работать с закоченевшими от холода руками и замерзшим носом не хочется ни офисному сотруднику, ни рабочему у заводского станка. В Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) рассказали, какая температура допустима зимой для разных категорий рабочих и могут ли белорусы не работать, если слишком холодно.

Конкретные цифры, соответствующие требованиям к микроклимату в общественных и производственных помещениях, озвучил председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук. по его словам, в соответствии с санитарными нормами зимой температура не должна опускаться на рабочих местах:

• в механических цехах — ниже +17°C,

• в офисах — ниже +20°C.

В школах пределы допустимой температуры разнятся в зависимости от помещения:

• в раздевалках — от +19 до +23°C,

• в учебных классах — от +18 до +20°C,

• в спортивном зале — от +15 до 18°C.

Рассказал Рогачук и о допустимом зимнем температурном режиме в электропоездах и дизелях — там температура не должна опускаться ниже +11°.

Для тех, кто проживает в общежитиях, по словам Рогачука, нормой в отопительный период является температура от +18 до +24°C.

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», минимальные температуры в рабочих помещениях в холодное время год зависят от того, чем именно занимаются работники:

• группа Iа – сидячая работа с незначительными физическими нагрузками (например, работа в офисе) – 22-24°C;

• группа Iб – более подвижная работа, связанная с некоторыми физическими нагрузками (например, медицинская сестра) – 21-23°C;

• группа IIа – работа, требующая постоянной ходьбы, определенной физической нагрузки и перемещений предметов весом до 1 килограмма стоя или сидя (например, проводники в поездах) – 19-21°C;

• группа IIб – умеренные физические нагрузки и перемещение тяжестей до 10 килограмм (например, строители) – 17-19°C;

• группа III – постоянное перетаскивание тяжестей и значительные физические усилия (например, грузчики) – 16-18°C.

Документ отдельно определяет оптимальную температуру для водителей:

• в легковом авто температура воздуха должна быть не ниже 20-23°C,

• в кабине грузовика или автобусе – не ниже 18-20°C.

А уйти с работы можно?

Если эти температурные нормы на рабочем месте не соблюдаются, работник вправе отказаться выполнять работу до тех пор, «пока наниматель не примет соответствующие меры», отметили в ФПБ.

«Он обязан привести параметры микроклимата в норму или обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, кондиционерами, предусмотреть дополнительные перерывы или сократить рабочий день», — пояснили в ФПБ.

Однако, просто встать и уйти с работы, конечно, нельзя, даже если градусник в офисе показывает значение, ниже допустимого.

«Замерять температуру на рабочем месте должны лаборатория предприятия, Санэпидемстанция или сторонняя аккредитованная организация в соответствии с выработанной методикой. Только имея на руках результаты таких измерений, можно что-то требовать у начальства», — пояснили в профсоюзах.

Замерив температуру при свидетелях нужно также направить работодателю письменное уведомление. Тот обязан будет предпринять следующие шаги:

• использовать меры защиты работников — обогреватели и средства индивидуальной защиты,

• выделить помещение для отдыха и обогрева,

• регламентировать время работы во вредных условиях труда (т.е. сократить рабочий день).

При неблагоприятных погодных условиях работодатель наряду с перерывом на обед обязан предоставить рабочим дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня.

«Такие перерывы включаются в рабочее время и предоставляются на ряду с перерывом на обед, а не вместо него. При этом сами работники должны использовать эти перерывы именно для обогрева и отдыха, а не по своему усмотрению (например, отлучиться с работы). Работодатель обязан ознакомить работника с графиком этих перерывов под роспись», — пояснили в ФПБ.

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