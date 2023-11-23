«Лучше бы Головченко перекрестил это электробус» 2 23.11.2023, 11:36

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Как белорусский премьер подарил россиянам «горящий» транспорт.

Премьер Беларуси Роман Головченко пожелал «приятных поездок» нижегородцам на электробусе «МиНиН». Читатель сайта Charter97.org считает, что россиянам не стоит радоваться таким подаркам:

— Первая модель совместного производства «Белкоммунмаша» и компании «НижЭкоТранс» вышла сегодня на маршрут в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день собрано три экземпляра новой техники.

Что известно о белорусской разработке? Вместимость – 75 пассажиров, запас хода – 250 км, время полной зарядки аккумулятора – 5 часов.

А еще новые образцы транспорта хорошо горят. В минувшем году в Питере из-за неполадок в моторном отсеке сгорели как минимум 6 автобусов белорусского производства. А последний случай возгорания произошел в Самаре, где 11 ноября полыхнул трамвай производства«Белкоммунмаша».

Импортозамещение, знаете ли, может преподносить сюрпризы.

Так что пожелания Головченко будущим пассажирам — как никогда «в масть». Хотя, лучше бы перекрестил.

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