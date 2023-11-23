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«Лучше бы Головченко перекрестил это электробус»

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  • 23.11.2023, 11:36
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«Лучше бы Головченко перекрестил это электробус»

Как белорусский премьер подарил россиянам «горящий» транспорт.

Премьер Беларуси Роман Головченко пожелал «приятных поездок» нижегородцам на электробусе «МиНиН». Читатель сайта Charter97.org считает, что россиянам не стоит радоваться таким подаркам:

— Первая модель совместного производства «Белкоммунмаша» и компании «НижЭкоТранс» вышла сегодня на маршрут в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день собрано три экземпляра новой техники.

Что известно о белорусской разработке? Вместимость – 75 пассажиров, запас хода – 250 км, время полной зарядки аккумулятора – 5 часов.

А еще новые образцы транспорта хорошо горят. В минувшем году в Питере из-за неполадок в моторном отсеке сгорели как минимум 6 автобусов белорусского производства. А последний случай возгорания произошел в Самаре, где 11 ноября полыхнул трамвай производства«Белкоммунмаша».

Импортозамещение, знаете ли, может преподносить сюрпризы.

Так что пожелания Головченко будущим пассажирам — как никогда «в масть». Хотя, лучше бы перекрестил.

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