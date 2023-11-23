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Наступление на Мелитополь: украинский генерал сообщил об успехе ВСУ

  • 23.11.2023, 11:54
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Наступление на Мелитополь: украинский генерал сообщил об успехе ВСУ

И раскрыл потери врага.

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить большие потери российским оккупантам. За последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили более 700 вражеских бойцов и 51 единицу военной техники.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram.

«Потери врага в живой силе и бронетехнике растут - уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе - более 700 человек», - сообщил Тарнавский.

На операционном направлении «Таврия» противник совершил 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновениях и совершил 973 артобстрела.

Украинские защитники проявили устойчивость в удержании обороны в районе Авдеевки. В то же время на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция. Общие потери противника за сутки составляют 706 человек. Украинские бойцы также уничтожили 51 единицу военной техники российских сил.

«В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БПЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника. Еще 44 единицы техники врага повреждены. Кроме того, были уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника», резюмировал генерал Александр Тарнавский.

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