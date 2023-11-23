Раскрыта личность основателя группировки Killnet, которая выдвинула ультиматум Лукашенко 2 23.11.2023, 11:53

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Подробности.

Пропагандистское издание Газета.Ru при помощи источников раскрыло настоящее имя хакера под ником Killmilk — лидера российской группировки Killnet, которая атаковала многие цели на Западе и угрожала спецслужбам Лукашенко. Сайт nashaniva.com рассказывает, кем оказался этот хакер.

«Основателем российской хакерской группировки Killnet, который всегда действует под ником Killmilk, оказался 30-летний Николай Серафимов. В прошлом мужчина отбывал наказание в колонии за производство и распространение наркотических веществ», — сообщил прокремлевский ресурс.

Информацию издания о лице лидера Killnet подтвердили представители других хакерских группировок России и источники в силовых ведомствах. Те отметили, что у Серафимова накопилось много врагов внутри страны, в том числе и влиятельных.

Сам Серафимов не подтвердил, но и не опроверг информацию о своей роли. Как написала Газета.Ru, хакер связывался с корреспондентом издания и пытался выяснить, кто его слил. Лидер Killnet объяснил свой интерес желанием защитить свою семью, однако прокремлевское издание отказало ему, после чего тот удалил переписку.

«Killmilk умеет убеждать и продвигать свои идеи. Он похож на блогеров-инфомошенников, понимаете? При этом, как технический специалист Серафимов очень слаб. Он, конечно, имеет некоторые навыки в DDoS-атаках, но он пользуется только чужими ботнетами, а основную работу в хакерском направлении за него делают другие люди», — рассказал на условиях анонимности один из бывших членов Killnet.

Приводя пример инфомошенничества Николая Серафимова, источники издания Газета.Ru рассказали о проекте «Dark-школа», где тот через интернет продавал людям курсы по хакерскому искусству.

По словам тех, кто купил эти курсы (один курс стоил 250 долларов, всего их приобрели около 150 человек), информация оттуда «не представляла практической ценности и была устаревшей и легко доступной в интернете». Вернуть деньги не удалось.

Был также и другой момент, за который Серафимова сильно не любили, но при этом боялись выступать против него напрямую.

«Многие от него устали. В кулуарах против Killmilk выступает значительная часть пророссийских группировок. Однако они боятся враждовать с ним публично, так как Killmilk любит раскрывать лица своих конкурентов и затем шантажировать их этой информацией», — отметил в комментариях к Газеты.Ru хакер из российской группировки Net-Worker.

Прокремлевское издание также поинтересовалось у других специалистов, какой могла быть истинная причина деанона лидера такой большой хакерской сети, которая работает в интересах российских спецслужб и руководства страны.

Как предполагает один из собеседников Газеты.Ru, всему виной разборка между силовыми ведомствами.

«Я почти уверен, что Killmilk стал жертвой кураторских разборок между силовыми структурами на фоне планов Кремля по официальному формированию киберармии.

Поскольку определенные ведомства координируют деятельность некоторых хакерских группировок, то они же пытаются заранее делить бюджет на будущую киберармию. Самого бюджета, кстати, до сих пор не существует», — полагает Павел Ситников, создатель российской компании XPanamas, разрабатывающей системы информационной безопасности.

В свою очередь, другие собеседники считают, что причина деанона Серафимова просто кроется в его непрофессионализме, а также в неудовольствии со стороны остальных членов Killnet.

Группировка Killnet стала наиболее известной, благодаря кибератакам на многие крупные объекты США и Евросоюза, которые начали активно устраиваться после начала российского военного вторжения в Украину.

В этом году под прицел группировки попали и спецслужбы режима Лукашенко, которые весной задержали уроженца Гомеля Арсения Елисеева, лидера хакерской сети Anonymous Russia, также входившей и в Killnet (в сентябре над 18-летним парнем начался суд, его обвиняют по двум уголовным статьям).

Тогда основатель Killnet Николай Серафимов в своем телеграм-канале написал, что «Республика Беларусь — в черном списке», и начал угрожать лукашенковским спецслужбам кибератаками, чтобы они освободили Елисеева.

Но потом Серафимов удалил свои угрозы и назначил нового руководителя Anonymous Russia.

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