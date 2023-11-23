Украинский политолог: 97% депутатов Рады не понимают, что происходит в Беларуси 6 23.11.2023, 12:01

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Максим Плешко

Однако Киев не пойдет на возобновление отношений с Лукашенко.

Кандидат философских наук, руководитель Украинского центра белорусских коммуникаций Максим Плешко выразил мнение, что Украина не простит Лукашенко и стратегический интерес Киева в том, чтобы в Беларуси изменился режим.

В интервью сайту Charter97.org политолог рассказал, почему так уверен в том, что Украина не закроет глаза на преступления белорусского диктатора:

— Ценности Украины и украинского народа отличаются от ценностей Лукашенко и его режима. Если говорим про начало войны, Украине было необходимо стабилизировать север, чтобы не летели ракеты и так далее. Мы этого добились, потому что это было в наших интересах.

Но белорусы, особенно демократическая общественность, не должны обижаться на украинцев за то, что мы сломя голову не побежали нести свободу в Беларусь. Одно дело — читать новости в Варшаве, Литве или еще где-то за границей, даже и в Беларуси, и другое дело — понимать, что происходит в Украине. В Киеве живут одной жизнью, а на востоке и юге — совершенно другой. Бойцы подразделений и их командиры живут в обстановке, когда им постоянно угрожает смерть, в любую минуту может прилететь снаряд.

Однако стратегическим интересом Украины является то, чтобы белорусская нация вернула свое государство. Да, не все в Украине понимают это, не все еще дошли до того, что есть режим Лукашенко, а есть отдельная белорусская нация, которая проходит активный процесс формирования. Белорусам не стоит останавливаться, надо работать в украинском информационном поле, объяснять это, потому что в Украине только в 2020-м году начало появляться разделение режима Лукашенко и белорусского народа, оппозиции, белорусского демократического общества.

— Почему это произошло только в 2020-м году? Ведь белорусы были на всех «Майданах», поддерживали украинцев, первым погибшим на «Майдане» был белорус.

— Потому что Украина почти всегда была направлена внутрь себя, она не смотрела по сторонам, была занята своими какими-то проблемами, разборками и так далее. После начала войны мы начали уже смотреть вовне. Я как политолог читал новости, смотрел на ситуацию и понимал, что есть Лукашенко, но есть и оппозиция. Я это понимал, но говорю про глобальное восприятие украинским народом. Например, Польша или Литва всегда разделяли: режиму — санкции, демократическому обществу — поддержка, грантовые проекты и так далее.

В Украине это восприятие еще до конца не сформировано, но процесс идет. Я сам часто встречаюсь с моментами, когда украинцам приходится объяснять, что не все белорусы одинаковы, что есть режим, а есть нормальные белорусы. Это приходится часто проговаривать, поэтому белорусской оппозиции надо работать и в украинском информационном пространстве.

Давайте не будем только про позитив, а скажем честно, положа руку на сердце, что и среди белорусов есть те, кто поддерживает Лукашенко, а вторая часть видит будущее с Европой и хочет жить по-европейски. Это же правда. И давайте тогда говорить, что в Украине было то же самое до 2014-го года. Поэтому между нами есть сходство, но мы прошли этот путь. Это сложная и долгая работа с общественным сознанием, на это нужно время, но процесс идет в правильную сторону. Украинцы понимают, что в Беларуси нам нужна демократическая нация, это в наших государственных интересах.

— Если взять политическую элиту и действующее руководство Украины, есть ли у них это понимание?

— Не у всех. Среди народных депутатов есть, например, объединение «За демократическую Беларусь», они понимают, они в контексте. Но их там до 15 человек максимум, 435 других — не уверен. Я общался с депутатами, которые далеки от темы Беларуси, они воспринимают ситуацию на уровне обывателя. Они не понимают определенных нюансов, это не их тема, это им не надо.

Также есть много и таких (я уверен, что здесь сработала и российская пропаганда, и лукашенковская), которые принижают белорусскую оппозицию, говорят о ее слабости. Это внешнее воздействие, которое было навеяно украинцам, но ситуация постепенно меняется.

Однако украинцы по-другому начинают понимать своих соседей. Мы растем, вы растете, хоть мы и на разных сейчас уровнях находимся, но тренд приблизительно один и тот же — создание нации. А империя является противником нации, она ее уничтожает, потому что та является субъектом в своем государстве, выбирает руководителей и свой курс.

Поэтому Россия и уничтожает белорусскую нацию руками Лукашенко. Его режим открыто уничтожает национальные символы, культуру, язык и так далее. Но белорусская нация является природным союзником украинской.

— В последнее время в белорусском медиапространстве очень популярен нарратив, что есть какая-то договоренность между режимом Лукашенко и Украиной, мол, Киев занимает такой пассивный нейтралитет и не трогает Лукашенко, а он со своей стороны сохраняет какой-то нейтралитет. Как вы считаете, правда ли это?

— Надо понимать, что режим Лукашенко заинтересован в том, чтобы такой нарратив существовал в белорусской оппозиции и СМИ. Тем, кто за границей, он говорит, что «все мирно порешает и останется у власти». А тем, кто в Беларуси — «чтобы сидели тише воды и ниже травы», что «он никуда не денется». Я хотел бы обратиться к белорусской оппозиции, медиа и так далее: если вы транслируете этот посыл, то вы должны понимать, кому он выгоден. А выгоден он режиму Лукашенко, он показывает, что хочет удержаться у власти.

Украине в свою очередь нужен надежный, цивилизованный сосед. Представим себе ситуацию, что Украина победила. C кем она будет работать на севере? С режимом, который является соагрессором, к которому большинство украинцев относятся негативно и так далее? Представить себе возобновление дипломатических отношений с режимом Лукашенко — это в принципе с политической, юридической и даже социологической точки зрения невозможно.

— Мы видим, что сегодня есть страны-лоббисты, страны-адвокаты, которые продвигают вступление Украины в НАТО, в Евросоюз. Можем ли мы, белорусы, надеяться на то, что украинцы будут в будущем помогать нам в евроинтеграции?

— Однозначно. Определенная категория людей, экспертов, делает все возможное, чтобы объяснять украинцам, насколько Беларусь для нас важна, насколько белорусы нам важны, насколько нам важны торгово-экономические отношения, насколько важно, чтобы Беларусь была прогнозируемым и демократическим соседом. Мы не устаем повторять, что безопасность Восточной Европы возможна только при свободной и демократической Беларуси. В Украине люди, которые мыслят стратегически, все это четко понимают.

Я даже больше скажу, можете назвать это определенным футуризмом, но такие близкие отношения и союз между Украиной и Беларусью, усилили бы нас двоих в торгово-экономическом плане, финансовом и прочем. К этому подтягивается Литва, к этому подтягивается Польша, и мы получаем такое очень интересное и перспективное геополитическое ядро на востоке Европы — Междуморье, Балто-Черноморское пространство. Беларусь нужна Украине свободной и демократической.

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