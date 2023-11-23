«Альфа-Банк» объяснил, почему ввел для белорусов комиссию за зачисление на счет долларов и евро 5 23.11.2023, 12:01

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Фото: onliner

Стало известно, как будет работать новшество.

«Альфа-Банк» с 28 ноября введет комиссию в 3% за зачисление на текущий счет долларов и евро. Этот сбор надо будет вносить, если деньги поступят со счетов других банков — как белорусских, так и иностранных.

Изменения прокомментировали изданию devby.io в пресс-службе финучреждения.

В «Альфа-Банке» отметили, что «из-за страновых ограничений белорусские банки столкнулись с избытком иностранной валюты: доллары и евро сейчас нельзя использовать в тех объемах, которые были раньше, — в первую очередь для переводов и платежей».

— Поэтому финучреждения вводят комиссии за зачисление валюты или за ее хранение. При этом активнее стал использоваться белорусский рубль: повышаются ставки по депозитам в BYN, кредитование также ведется в рублях, большинство карточных транзакций проходят в нацвалюте. Условно, рубль активнее участвует в бизнесе. Поэтому решение ввести комиссию за зачисление соответствует общей тенденции.

Напомним, с 28 ноября «Альфа-Банк» введет комиссию в 3% за зачисление на текущий счет долларов и евро. Этот сбор надо будет вносить, если деньги поступят со счетов других финучреждений — как белорусских, так и иностранных. Причем это изменение касается также средств, которые придут через корреспондентский счет «Альфа-Банка» в долларах и евро (речь о счетах, которые один банк открывает второму по его просьбе).

Также банк с 28 ноября изменит комиссию за внесение наличных долларов и евро на текущий счет через кассы. Она составит 3% от суммы, зачисленной на счет клиента.

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