«Впервые в жизни»: духовник Путина запаниковал после переезда в Крым 6 23.11.2023, 12:02

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Что случилось?

К «духовнику Путина», «митрополиту Симферопольскому и Крымскому» Тихону (Шевкунову) приставили охрану после переезда на временно оккупированный полуостров. Причиной этого являются якобы угрозы, которые ему поступают.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Тихон заявил, что «впервые в жизни» ему потребовалась охрана, пишет obozrevatel.com.

«У меня впервые в жизни люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые привели к тому, что меня передали из-за угроз и прочего на попечение уже профессиональных людей…», – сказал он.

Стоит отметить, что в 2013 году газета Financial Times назвала Шевкунова «духовником Путина».

Напомним, в октябре митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Шевкунова) уволили с должности главы Псковской митрополии и назначили руководителем «Крымской митрополии РПЦ». Таким образом, Тихон (Шевкунов) стал «митрополитом Симферопольским и Крымским». Таким образом, Шевкунов стал «митрополитом Симферопольским и Крымским».

Тихон Шевкунов, чаще всего упоминаемый в СМИ как «духовник Путина», является одним из наиболее влиятельных деятелей РПЦ начиная со второй половины 1990-х годов.

С началом захватнической войны РФ против Украины Тихон был одним из первых, кто в высших эшелонах РПЦ безоговорочно поддержал Путина.

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