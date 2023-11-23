Белоруска попала в подборку польского Vogue 23.11.2023, 12:15

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Художница создает необычные украшения.

В подборку дизайнерских аксессуаров и ювелирных изделий от Vogue Polska вошла белорусская художница Таша Кацуба со своим брендом Katsuba Clothes. Внимание на это обратил телеграм-канал о новостях белорусского и мирового искусства Chrysalis Mag.

«Темные, украшенные сумочки и заколки для волос Кацубы могли бы стать частью стиля аристократок. В них есть что-то достойное, но в то же время тревожное, траурное и бунтарское. <…> Создавая произведения искусства, Кацуба одновременно работает с травматическим опытом, который влияет на дизайн Katsuba Clothes», — пишут в Vogue.

В подборке собраны дизайнерские аксессуары нескольких художников, так или иначе связанных с Польшей. По словам авторов материала, «никто из тех, кто их создает, не боится мрачности и грусти, а украшения и аксессуары рассматриваются как философские высказывания и личные признания».

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