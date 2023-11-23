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Курьер принес «бомбу» в Москва-Сити

  • 23.11.2023, 12:18
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Курьер принес «бомбу» в Москва-Сити

Необычную посылку должны были получить работники «Центра международной торговли».

Курьер принес муляж взрывного устройства к одной из высоток Москва-Сити. Необычную посылку должен был получить «Центр международной торговли».

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информированный источник, макет взрывного устройства нашли у курьера. 44-летнего Ивана Кузнецова остановили у 4 подъезда «Центра международной торговли» - в руках мужчины была посылка, которую надо было срочно передать работникам ЦМТ.

На входе его остановили и проверили содержимое. Как только внутри пакета увидели консервную банку с примотанным к ней телефоном, территорию сразу оцепили и вызвали взрывотехников.

«Спецслужбы никаких следов взрывчатых веществ не обнаружили. Сейчас выясняется, что за шутник решил передать муляж бомбы в Москву-Сити, курьер Кузнецов задержан», - пишет проект.

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