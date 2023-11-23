Пара из Великобритании нашла клад стоимостью 850 тысяч долларов 1 23.11.2023, 12:26

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Редкие золотые монеты были спрятаны под кухней.

Во время ремонта своего дома пара из Великобритании обнаружила неожиданный тайник с редкими золотыми монетами.

Под полом кухни пара нашла необычную чашку, спрятанную между старыми половицами. Поначалу это считалось простой находкой, но оказалось, что это горшок невообразимой ценности. Клад состоял из около 260 золотых монет, датированных 1610–1727 годами, оценочной стоимостью более 800 000 долларов.

Пара, пожелавшая остаться анонимной, прожила в этом доме в Эллерби, Северный Йоркшир, в течение десяти лет, не подозревая о сокровище, спрятанном под полом их кухни, пока оно не было обнаружено летом 2019 года. Находка побудила их обратиться за профессиональным советом, что привело к пара связалась с лондонской компанией. Лишь недавно они стали доступны на аукционе.

Эксперты подтвердили подлинность монет и проследили их происхождение от семьи, жившей здесь почти три столетия назад. По мнению экспертов, это была Фернли-Мейстерс, известная и богатая семья из Халла, Англия, известная своим участием в балтийской торговле. Фернли-Мейстеры оставили след в истории: последующие поколения служили членами парламента и политиками-вигами в начале 1700-х годов, отмечает New York Post .

Первоначально оцененная в 231 390 долларов, реальная стоимость золотых монет превзошла все ожидания и была оценена на аукционе в ошеломляющие 852 380 долларов . Аукционист Грегори Эдмунд отметил уникальность продажи, отметив захватывающее повествование о монетах, неожиданный метод обнаружения и редкую возможность для коллекционеров приобрести их.

Подчеркнув ценность открытия, он добавил: «Я никогда больше не увижу подобного аукциона», — сообщила BBC. Аукцион стал знаменательным событием, ознаменовав продажу одного из крупнейших запасов английских золотых монет восемнадцатого века, когда-либо обнаруженных в Великобритании.

Описывая реакцию пары, Эдмунд отметил, что «анонимные нашедшие были совершенно ошеломлены результатом. Он превзошел все предвзятые ожидания и установил десятки мировых рекордов».

Еще большую ценность монетам в глазах коллекционеров придавали необычные ошибки, делавшие их уникальными. Так, среди монет выделялась гинея Карла II с ошибкой монетного двора, в которой «CRAOLVS» заменило ожидаемое «CAROLVS».

Кроме того, уникальность коллекции добавила еще одна редкая шотландская монета. Огромное разнообразие и историческое значение монет способствовали ажиотажу вокруг аукциона, вызвав интерес со стороны частных коллекционеров по всему миру, в том числе в США, Европе, Австралии, Китае и Японии.

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