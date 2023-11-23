Скандальная певица Чичерина устроила истерику из-за «удара возмездия» по морпехам РФ 23.11.2023, 12:40

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И начала учить оккупантов, как проводить концерты на фронте.

Ярая поклонница Кремля, находящаяся под подозрением от СБУ российская певица Юлия Чичерина «наехала» на оккупантов за празднование в Донецкой области, куда прилетел «поздравительный» снаряд от ВСУ и убил российскую актрису Полину Меньших.

Путинистка, которой грозит пожизненное заключение в Украине, принялась учить российских террористов, как проводить мероприятия на фронте, пишет obozrevatel.com.

Она упрекнула российских военных, мол, те сами виноваты в смертях собратьев, ведь небрежно и самоуверенно вели себя, недооценивая украинских воинов. Такой пост появился в ее Telegram-канале.

Артистка, которая и сама часто выступает перед террористами, очевидно, испугалась, что ее тоже может ожидать подобная трагическая судьба. Чтобы минимизировать риски, она решила поделиться с потенциальными слушателями инструкцией, как устраивать концерты на передовой.

«Мероприятия в зоне военных действий должны проходить без анонсов, внезапно, очень оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами и ни в коем случае не в местах, для этого предназначенных. Нельзя толпиться на открытом пространстве, парковаться в кучу, трепаться всем по телефонах, где вы и зачем. Условия на этой войне таковы, что враг видит все, пользуясь западной разведкой, своими стукачами и нашей безответственностью», – заявила оккупантам Чичерина.

Напомним, Полина Меньших погибла, когда приехала в село Кумачево Старобешевского района Донецкой области, чтобы поздравить захватчиков с днем ракетных войск и артиллерии РФ.

Ее предсмертными словами стали строки пропагандистской песни, где говорилось, что россиянам «завидуют».

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