«На мою учительскую пенсию, прямо скажем, не пошикуешь» 4 23.11.2023, 12:47

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Где и как путешествуют белорусские пенсионеры?

Издание «Салідарнасць» спросило у белорусских пенсионеров, как давно и куда они выезжали, кроме дачи, и есть ли возможности путешествовать теперь.

Институт социологии НАН Беларуси провел исследование о жизни белорусских пенсионеров. Среди прочего, спрашивали о досуге — оказалось, что главные спутники пенсионеров действительно огород и телевизор, чтение книг и газет, прогулки на свежем воздухе. А вот позволить себе путешествовать могут очень немногие, лишь 3,3%.

Впрочем, согласно тому же исследованию, большинство пенсионеров оптимисты: 78,6% устраивает их жизнь, 87,5% называют свое материальное положение хорошим или средним. Выходит, не путешествуют — потому что не хотят?

«До ковида был автобусный тур по Европе. И даже за какие-то не самые страшные деньги»

— Беларусский санаторий не считается? — переспрашивает Елена Игоревна из Минска (имена всех собеседников изменены — С). — Тогда в 2019-м, еще до ковида. Это был автобусный тур по Европе, конечно, все на бегу, но все-таки с возможностью увидеть Вену, Рим, Флоренцию, Венецию, Ватикан. И даже за какие-то не самые страшные деньги, даже с визой, экскурсиями и сувенирами.

И я еще очень хорошо помню, как мы с подругой мечтали, что через год повторим. А тут — ковид, локдаун, потом все наши события, автобусные туры почти «умерли», а билет на самолет я себе и в лучшие времена позволить не могла.

Остается смотреть галерею в телефоне и строить планы на когда-нибудь потом — я оптимистка, я верю, что мы до этого «потом» все-таки доживем.

«Коктебель, Феодосия, Алушта — для меня это все было не только море»

Ее ровесница из райцентра на Минщине Евгения Андреевна своими лучшими путешествиями считает более, чем десятилетней давности поездки в Крым:

— Коктебель, Феодосия, Алушта — для меня это все было не только море и солнце, но и живая история. Притом вот интересно: пока Крым был украинским, то поехать туда было возможно с любым кошельком, даже и с нашими пенсионерскими доходами, а как «стал российским» — то, видимо, и цены все пересчитали для небедных россиян.

Я бы поехала в Ялту, это моя давняя мечта, но позволить себе не смогу, а Турция или Болгария — наверное, только если дети помогут. Знакомой дочка и внуки, которые давно живут в США, оплатили путевку в Турцию — так даже 6-часового перелета не испугалась, потому что впервые за три года смогли встретиться все вместе, как она говорит, «на нейтральной территории».

Евгения Андреевна признается, что скучает по украинским туристическим маршрутам (несколько лет назад побывала в Трускавце и Моршине), «но теперь, понятное дело, там белорусов не ждут». Впрочем, утверждает она, есть неплохие альтернативы и среди отечественных здравниц — вопрос только в их доступности.

— Сосед по дому ездил в «Альфа Радон», очень хвалил, мол, такое место, такой уровень, такое питание — но, простите, не каждый выложит 350 рублей в сутки. А так есть хорошие варианты — «Приднепровский» на Гомельщине, «Рассвет» в Любанском районе.

Нам, пенсионерам, можно получить льготные путевки от районного центра по оздоровлению, тогда платишь только 20% стоимости — но, правда, своей очереди, если ты не бывший военный или не инвалид I-II группы, можно ждать и два, и три года.

Ну, и есть еще один, как молодые говорят, лайфхак, если дома сидеть скучно, а денег на путешествия мало. В территориальных центрах социального обслуживания населения есть отделения дневного пребывания, и у нас в городе, например, очень часто организуют экскурсии для пожилых.

Мы были в Минске в Национальной библиотеке, на фабрике слуцких поясов, в Новогрудке, в Бресте, да много где! Нередко это даже бесплатно, если ехать на маленьком автобусе, который принадлежит центру, или если есть спонсорская помощь. Правда, работники говорят, что теперь для предпринимателей подняли налоги, и желающих поддержать социальный центр особо нет.

Пенсионерка соглашается, что в целом пожилым белорусам труднее позволить себе путешествии, чем европейцам. Но и здесь делает оговорку:

— В любой стране где-то переплачивают, а где-то недоплачивают. На наши пенсии, может быть, не много куда поедешь. Зато у нас коммуналка маленькая, а в Европе, по телевизору говорят, вообще неподъемные тарифы.

«Имею огромное желание поехать и обнять внуков»

Павел Алексеевич из Бреста грустно шутит:

— Имею возможность съездить в Минск — но вот, положа руку на сердце, не имею желания. Зато имею огромное желание поехать и обнять внуков, которые сейчас в Германии — но, увы, не имею возможности. Выпить, как в том тосте про козу и дом, за то, чтобы желания совпадали с возможностями, еще могу — но уже изредка и с осторожностью.

Знаете, у нас в этом году было 50 лет со дня школьного выпуска — и мы все очень хотели встретиться, но как? Один из моих бывших одноклассников в Киеве, другой — в Ашкелоне, в Израиле, несколько человек в Европе, они боятся как не въехать в Беларусь, так и не выехать потом. Но, слава богу, все адекватные люди, решили — если доживем до 55 лет выпуска, то обязательно встретимся.

Что касаемо моих путешествий, то за пределами страны был, пожалуй, в Грузии в 2021-м, повидал старых друзей. А с тех пор пока не езжу никуда, откладываю понемножку, чтобы потом не упустить возможность.

«Можно ездить в туры выходного дня по Беларуси»

С такой стратегией согласна и Светлана Юрьевна из Минска:

— На мою учительскую пенсию, прямо скажем, и без того не пошикуешь. Есть небольшие сбережения на черный день, но потратить их на путешествия я не рискну: кубышка не бездонная, у супруга со здоровьем не очень хорошо дела обстоят, да и детям, в силу некоторых обстоятельств, я обещала помочь финансово.

Конечно, хотелось бы на море. Но получить визу неработающему пенсионеру что-то из разряда фантастики, так что из доступного — разве что Черное, а сейчас не то время и не та обстановка. В 2020-м мы семьей еще успели побывать в Затоке, под Одессой, сейчас даже думать боюсь, что там…

Можно ездить в туры выходного дня по Беларуси, но почти на всех маршрутах толпы россиян, которые рассказывают, как у нас хорошо, дешево и чисто, а это раздражает. Так что до лучших времен, как говорится, поставила этот вопрос на паузу.

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