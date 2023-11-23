Минск накрыл мощный снегопад 14 23.11.2023, 13:06

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Фото: onliner

В городе 8-балльные пробки, в области введен план «Погода».

Сегодня в Минске по-настоящему зимняя погода: на столицу обрушился снегопад, и это сразу отразилось на дорожной обстановке. В городе 8-балльные пробки, в области введен план «Погода».

По данным прогноза погоды, сегодня в Беларуси ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха от -4°С по востоку до +5°С по западу. В Минске сегодня сильный снег, метель, вечером мокрый снег, дождь, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -4…-6°С, днем -1…-3°С, вечером 0… +2°С.

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