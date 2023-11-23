Нетаньяху поручил разведке «Моссад» выследить и ликвидировать главарей ХАМАСа 23.11.2023, 13:09

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Премьер-министр Израиля раскрыл подробности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил разведывательной службе «Моссад» выследить и ликвидировать лидеров ХАМАС.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Я дал указание Моссаду действовать против лидеров ХАМАС там, где они есть», - сказал он.

Нетаньяху намекнул, что израильская разведка может нацелиться на лидеров ХАМАС, находящихся за пределами Сектора Газа, в частности, в Катаре. При этом премьер уклонился от прямого ответа на то, попытается ли Израиль ликвидировать лидеров ХАМАС во время паузы или дождется ее окончания.

«Война продолжается... пока мы не достигнем всех наших целей: вернем всех заложников, ликвидируем ХАМАС и гарантируем, что на следующий день после ХАМАС ни один элемент, поддерживающий терроризм, воспитывает своих детей для терроризма и платит террористам или их семьям, будет контролировать Газу», - добавил он.

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