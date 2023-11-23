Каменногорский лофт: около метро продается студия с интересной деталью

Каменногорский лофт: около метро продается студия с интересной деталью3
- 23.11.2023, 13:16
- 1,990
Как выглядит и сколько стоит.
Стиль этой студии на Каменной Горке в объявлении называют лофтом — в квартире необычный потолок, который не закрыт гипсокартоном. А еще на сорока метрах общей площади в квартире разместили кухню, гостиную, спальню и рабочее место. Realt показал, как это все выглядит.
Квартира-студия находится по адресу Лобанка, 14. Буквально пару минут от метро «Каменная Горка». Восьмой этаж 12-этажного дома 2005 года постройки.
Квартира светлая, стены белые, на полу лежит паркет. Лофт, о котором говорится в объявлении, выдает разве что нестандартный потолок.
Общая площадь квартиры-студии — 42 квадрата, жилая — 20. Так выглядит зона кухни, здесь есть выход на застекленную лоджию.
Стеной отделена спальная и рабочая зоны, где стоит двуспальная кровать и рабочий стол.
Санузел раздельный. Установлена ванна. Стиральная машина есть, она стоит в кухне.
Стоимость квартиры — 68 500 долларов (1 631 доллар за квадрат).