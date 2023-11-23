Каменногорский лофт: около метро продается студия с интересной деталью 3 23.11.2023, 13:16

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Как выглядит и сколько стоит.

Стиль этой студии на Каменной Горке в объявлении называют лофтом — в квартире необычный потолок, который не закрыт гипсокартоном. А еще на сорока метрах общей площади в квартире разместили кухню, гостиную, спальню и рабочее место. Realt показал, как это все выглядит.

Квартира-студия находится по адресу Лобанка, 14. Буквально пару минут от метро «Каменная Горка». Восьмой этаж 12-этажного дома 2005 года постройки.

Квартира светлая, стены белые, на полу лежит паркет. Лофт, о котором говорится в объявлении, выдает разве что нестандартный потолок.

Общая площадь квартиры-студии — 42 квадрата, жилая — 20. Так выглядит зона кухни, здесь есть выход на застекленную лоджию.

Стеной отделена спальная и рабочая зоны, где стоит двуспальная кровать и рабочий стол.

Санузел раздельный. Установлена ванна. Стиральная машина есть, она стоит в кухне.

Стоимость квартиры — 68 500 долларов (1 631 доллар за квадрат).

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