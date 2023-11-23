Украинская разведка: Война перешла в критический период 5 23.11.2023, 13:23

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Глава СВР раскрыл планы Кремля.

Украинско-российская война вошла в критический период после того, как планы Владимира Путина по захвату Украины «за три дня» провалились. Теперь от взвешенной оценки намерений противника зависит многое. Об этом в своем блоге на сайте «Интерфакс-Украина» пишет глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

Боевые действия на территории Украины

По словам главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко, военные действия переходят к этапу войны на истощение. Появляется все больше свидетельств, что Кремль готов проводить войну столько, сколько это будет необходимо. Российская Федерация уже сейчас включает фактор «СВО» в планы комплектования Вооруженных Сил РФ на 2024-2025 годы, ведя рекрутацию военных.

Ожидается акцент на трех задачах:

Давление по всей линии фронта, включая захват отдельных политически и медийно важных точек, в частности, города Авдеевка.

Разрушение критической инфраструктуры зимой, такой как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы, с целью ухудшения качества жизни населения.

Подрыв общественного единства через подпитку амбиций и провоцирование военных конфликтов, направленных на разъединение и дестабилизацию. Россия будет пытаться создать критическую массу недовольства политикой действующего правительства.

Россияне уверены, что любой лидер, который придет на замену, не сможет решить ситуацию, и Украина утонет в хаосе. В конце концов, Запад не только прекратит оказание помощи, но и выйдет с предложениями о срочных переговорах и прекращении войны.

Глава СВР отметил, что руководство РФ пытается достичь «триумфа» над всем цивилизованным миром. Сейчас диктатор Путин мечтает об «объединении исторических русских земель» в рамках глобального перераспределения мира.

Литвиненко предупреждает, что такое «перераспределение» может занять 10-15 лет и включать конфликты различного масштаба и интенсивности, включая возможное использование ядерного оружия.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко предупреждает, что Россия пытается решить одновременно четыре задачи.

Во-первых, страна-террорист хочет обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику, а также увеличить производство вооружения и военной техники.

Во-вторых, Россия пытается сформировать альтернативную коалицию стран, которая будет продвигать альтернативные модели.

По словам Александра Литвиненко, для этого нужно, в т. ч. усилением ядерного шантажа, сломать волю Запада к конфронтации, убедить западные элиты, что они беспрекословно проигрывают и им следует мирно отступить. Ключевую роль здесь будет играть усиление военной мощи России, Китая и других стран коалиции большинства.

«В конце концов страны Запада должны выбирать: превратиться в изолированную крепость или присоединиться к большинству мирового сообщества», - добавляет глава Службы внешней разведки Украины.

В-третьих, Кремль планирует подготовку к будущей агрессии против других стран, в частности, Молдовы и стран Балтии. РФ уже активно продвигает нарративы о «нарушении прав русскоязычных» в этих регионах.

В-четвертых, задачей Кремля является раздувание конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. В этом контексте РФ формирует «экспедиционный корпус» для влияния на политический ландшафт в странах Ближнего Востока и Африке.

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