Ученые показали, как выглядел сын древнеегипетского жреца 4 23.11.2023, 13:33

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Создана реконструкция лица.

Мумию подростка, которая сейчас хранится в Музее естественной истории им. Филда, (Чикаго, США) обнаружили в Египте еще в 1925 году. Согласно надписи на его захоронении, его звали Минирдис. На момент смерти ему было 14 лет, он жил 2300 лет назад, принадлежал к религиозной элите Древнего Египта и страдал от редкого заболевания. Ученые воссоздали лицо этого подростка, у которого, как оказалось был очень большой мозг, пишет Daily Mail.

Ученые, которые занимались созданием реконструкции лица Минирдиса, обнаружили нечто странное в структуре черепа 14-летнего подростка. Это исследование дало возможность обнаружить редкую болезнь, которой страдал парень из Древнего Египта. Она называется мегалэнцефалия. У людей с этим заболеванием имеется аномально большой мозг.

Известно, что Минирдис был сыном Инароса, который в свою очередь являлся жрецом египетского бога плодородия Мина. Ученые считают, что перед тем, как умереть в возрасте 14 лет, подросток должен был унаследовать должность своего отца.

Несмотря на то, что ученые установили, чем болел древнеегипетский мальчик, точная причина его смерти не установлена. Мегалэнцефалия может быть доброкачественной, но она также может вызывать задержку развития, умственную отсталость, судороги и даже паралич.

Когда ученые под руководством известного реконструктора лиц древних людей Сисеро Мораиса занялись воссозданием лица уже как 2300 лет мумии, они и обнаружили редкое заболевание. По словам Мораиса, во время изучения черепа подростка, он заметил необычную структуру этой части скелета, а также то, что череп имел очень большой размер как для возраста и пола сына жреца.

Даже саркофаг, в котором была посещена мумия имел больший размер, то есть он более подходил для взрослого мужчины, а не для подростка. При этом голова занимала в саркофаге слишком много места, чем обычно. Даже посмертную маску те, кто хоронил сына жреца положили на лицо подростка не так как нужно, иначе саркофаг бы не закрылся.

По словам Мораиса, свидетельством наличия мегалэнцефалии является обычно тот факт, если окружность головы человека имеет более 2,5 стандартных отклонения для его возраста и пола. В случае с мальчиком из Древнего Египта, то окружность его головы, а также объем мозга, выше 3 стандартных отклонений.

Для того, чтобы создать реконструкцию лица сына жреца из Древнего Египта, ученые использовали цифровую томографию и создали цифровую модель черепа. Затем на основе данных о современных подростках ученые добавили соответствующие мягкие ткани, которые имеются в примерно таком же возрасте, когда умер Минирдис.

Затем модель черепа подвергли деформации, чтобы он максимально точно соответствовал реальному размеру головы Минирдиса и отображал его отличительные особенности.

Мораис считает, что скорее всего, если бы этот мальчик не умер в таком юном возрасте, то его бы ждала богатая материальными и духовными благами жизнь, учитывая его принадлежность к религиозно элите Древнего Египта.

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