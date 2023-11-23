Дерипаска предупредил о катастрофе в экономике РФ 11 23.11.2023, 13:35

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Олег Дерипаска

Олигарх применил нетривиальную метафору.

Российский олигарх Олег Дерипаска бьет тревогу, выступив с предупреждением о грядущих катастрофических проблемах с доходами РФ уже в следующем году.

По его словам, ситуация с доходами бюджета России в 2024 году может выглядеть, «как удар попы об лед», передает РБК.

Дерипаска заявляет, что российский бюджет в следующем году может недосчитаться сразу 10-12 триллионов рублей, поскольку действия российских властей неадекватны сложившейся ситуации и сильно вредят экономике.

По его словам, «задавленный экономический рост и самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии», будет иметь серьезные последствия для России.

Олигарх подчеркнул, что выходом из этого «капкана» могут стать «только серьезные экономические изменения, на которые, по-видимому, нет пока воли».

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