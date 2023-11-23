В 2023 году белорусы зарегистрируют в Польше около 1800 компаний 2 23.11.2023, 13:48

Тренд вышел на плато, но это очень значимое количество.

В 2023 году белорусы зарегистрируют в Польше около 1800 компаний — примерно столько же, сколько и в 2022 году. Такой прогноз следует из выступления руководителя Belarus Business Center в Варшаве Дмитрий Данильчук в ходе презентации исследования «Белорусская бизнес-миграция: причины и последствия», пишет MOST.

За первое полугодие 2023 года белорусские граждане зарегистрировали в Польше 903 компании. Сохраняющиеся темпы и отсутствие выраженной сезонности позволяют предположить, что во втором полугодии будет основано ещё столько же. В прошлом году белорусы зарегистрировали в Польше 1814 компаний.

— Тренд вышел на плато, но это очень значимое количество, — считает Данильчук.

Всего в Польше действует около 6 тыс. компаний с белорусским капиталом, т.е. тех, где хотя бы одним учредителем является гражданин Беларуси или белорусское юрлицо. Примерно 20% из них могут быть «пустышками», существующими лишь на бумаге. Но с другой стороны, польская статистика не учитывает тех белорусских бизнесменов, которые, имея польские корни, получили гражданство Польши.

26% всех компаний с белорусскими корнями работают в сфере торговли, ещё 22% занимаются транспортом и логистикой, 16% — строительством и 9% работают в IT-сфере.

Кроме того, после начала войны в Украине белорусы ежеквартально регистрируют в Польше более 2 тыс. ИП (JDG — Jednoosobowa działalność gospodarcza). В основном это форма трудоустройства айтишников, которые составляют две трети от всех регистрируемых ИП.

В целом белорусский бизнес в Польше генерирует минимум 1 млрд евро выручки.

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