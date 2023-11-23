Пленный русский военный заявил, что он потомок Гитлера

Пленный русский военный заявил, что он потомок Гитлера6
- 23.11.2023, 13:51
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Оккупант еще и продемонстрировал нацистское приветствие.
Пленный русский военный заявил, что имеет родственные связи с Адольфом Гитлером.
На этом настаивает пленный оккупант из подразделения «шторм-z», назвавшийся Борисом Кохом, 1991 года рождения.
Для большей правдоподобности его утверждения, захватчик показал нацистское приветствие.
Видео с захваченным оккупантом было обнародовано в Telegram-канале «Оперативний ВСУ».
«У меня в Германии тетка Эльза Кох в советское время жила. И через какое-то колено с Гитлером мы родственники», — заявил пленный захватчик.
При этом в конце видео россиянин, будто в подтверждение своих слов, даже вскинул свою правую руку в каком-то подобии нацистского приветствия.