Пленный русский военный заявил, что он потомок Гитлера 6 23.11.2023, 13:51

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Оккупант еще и продемонстрировал нацистское приветствие.

Пленный русский военный заявил, что имеет родственные связи с Адольфом Гитлером.

На этом настаивает пленный оккупант из подразделения «шторм-z», назвавшийся Борисом Кохом, 1991 года рождения.

Для большей правдоподобности его утверждения, захватчик показал нацистское приветствие.

Видео с захваченным оккупантом было обнародовано в Telegram-канале «Оперативний ВСУ».

«У меня в Германии тетка Эльза Кох в советское время жила. И через какое-то колено с Гитлером мы родственники», — заявил пленный захватчик.

При этом в конце видео россиянин, будто в подтверждение своих слов, даже вскинул свою правую руку в каком-то подобии нацистского приветствия.

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