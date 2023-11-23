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«Хезболла» устроила крупнейший обстрел Израиля с начала войны

  • 23.11.2023, 14:00
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«Хезболла» устроила крупнейший обстрел Израиля с начала войны

Из Ливана было выпущено до 50 ракет.

По первоначальным оценкам, приведенным израильскими СМИ, из Ливана по Верхней Галилее было выпущено от 30 до 50 ракет, что сделало это крупнейшим обстрелом с начала боевых действий на северной границе.

На кадрах видно, как над этим районом перехватывается несколько ракет.

Сообщений о пострадавших в результате нападения нет.

Террористическая группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что она выпустила 48 ракет по базе ЦАХАЛа недалеко от Цфата.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян встретился с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой в неизвестном месте в Ливане.

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