«Ябатька» из Добруша просит Путина «отправить его на фронт» 16 23.11.2023, 14:02

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Белорусы же его троллят.

Житель Добруша Владимир Семенцов — один из тех, кто в соцсетях активно поддерживает российскую военную агрессию против Украины и пропагандирует ЧВК «Вагнер». Мужчина пишет о себе, что хоть он «из Белоруссии, но душой — русский, и утверждает, что «всегда будет с русскими плечом к плечу». Сайт «Флагшток» изучил страницы регионального сторонника «русского мира» и составил его портрет.

В своем профиле в соцсети «ВКонтакте» мужчина указал, что он сотрудник Добрушского фарфорового завода, но, судя по размещенной на странице информации, работает сварщиком и занимается ковкой металлических изделий. Ему 30 лет, имеет жену и ребенка.

В «ВК» житель Добруша выкладывает, в основном, свои фото с обнаженным торсом и отчеты с пикников и застолий, а также поездок в Россию.

Совсем в другом образе Семенцов предстает на своих страницах в тиктоке: здесь он то и дело публикует видео с флагом ЧВК «Вагнер», который, судя по всему, висит в мастерской, где мужчина занимается ковкой.

Семенцов считает себя певцом, позирует на видео в камуфляже, балаклаве и с дубиной под песню со словами «Мы одна страна, мы едины, мы непобедимы, мы — Россия, мы — сила».

В подписях к видео Семенцов называет боевиков ЧВК «Вагнер» своими «кумирами», выражает желание отправиться на войну против Украины, обращается к Путину:

«Владимир Владимирович, огромная просьба: прошу призвать меня на СВО (…) Есть желание жарить поросят».

В комментариях жителя Добруша нередко троллят:

«Тикток-воин, пи*й в военкомат, без Путина берут с радостью»;

«Слава двухсотым!»;

«Когда на фронт, Вован?»

Хотя некоторые видео Семенцова набирают десятки тысяч просмотров, в основном его ролики не имеют популярности.

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