Путин подчеркнул свою беспомощность 2 23.11.2023, 14:15

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Эксперт обратил внимание на важный момент на саммите G20.

В среду 22 ноября прошел виртуальный саммит G20, на котором выступил российский президент. Его заявления не произвели особого впечатления на собравшихся.

Для Владимира Путина выступление на саммите G20 является важным событием. В то же время мировое сообщество не увидело в выступлении диктатора чего-то важного. Такое мнение в эфире «24 Канала» выразил глава организации «Центр совместных действий» Олег Рыбачук.

Ничего нового от Путина

На онлайн-встрече стран G20 присутствовал и президент России Владимир Путин. Он не обошел тему войны против Украины и цинично заявил, что нужно думать, как прекратить эту «трагедию».

Диктатор также подчеркнул, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

«Ничего нового он «бункерного» мы не услышали. Фразы о том, что Россия «всегда за переговоры» – это те же слова Путина и Сергея Лаврова, что Россия вообще «никогда ни на кого не нападала». Почему он пошел на такой шаг? Потому что перед ним страны Глобального Юга», – заметил Олег Рыбачук.

Некоторые страны Глобального Юга не слишком углублены в российско-украинскую войну и отношения между нашими странами, поэтому Путин хочет этим воспользоваться. Однако первое с начала полномасштабного вторжения выступление российского президента на саммите G20 имеет и другую причину.

«У Путина вообще нет площадок для выступлений. У него ничего не осталось. Поэтому для него это событие. А мы никаких сигналов не услышали. Путин всегда говорит о готовности к миру, просто никогда не говорит, что именно он подразумевает», – отметил Рыбачук.

Для Владимира Путина «миром» сценарий, при котором Украина отдает России захваченные территории, отказывается от всех гарантов безопасности и отношений с цивилизованным миром. А конечной целью диктатор может рассматривать и исчезновение Украины как независимой страны, и украинцев как нации.

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