Дрон ВСУ «накрыл» оккупанта в очень неудобный для него момент

Дрон ВСУ «накрыл» оккупанта в очень неудобный для него момент3
- 23.11.2023, 14:27
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Видеофакт.
Украинские дроны продолжают охотиться на «отбившихся от стада» военнослужащих ВС РФ, настигая их в самые неудобные моменты.
Так, в соцсетях появилось видео с ударом беспилотника по россиянину, застигнутому врасплох где-то под Авдеевкой во время весьма пикантной ситуации.
Решив «уединиться» за подбитой техникой, оккупант не учел, что под постоянным надзором аэроразведки ВСУ ему вряд ли удастся спокойно выполнить свою «миссию», и очень быстро за это поплатился.
Заметив приближающийся к нему дрон-камикадзе, россиянин попытался сбежать от него прямо со спущенными штанами, однако было уже поздно.
#Avdiivka— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) November 23, 2023
🇷🇺 butt pic.twitter.com/h5AN3k5nGY