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Дрон ВСУ «накрыл» оккупанта в очень неудобный для него момент

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  • 23.11.2023, 14:27
  • 1,486
Дрон ВСУ «накрыл» оккупанта в очень неудобный для него момент

Видеофакт.

Украинские дроны продолжают охотиться на «отбившихся от стада» военнослужащих ВС РФ, настигая их в самые неудобные моменты.

Так, в соцсетях появилось видео с ударом беспилотника по россиянину, застигнутому врасплох где-то под Авдеевкой во время весьма пикантной ситуации.

Решив «уединиться» за подбитой техникой, оккупант не учел, что под постоянным надзором аэроразведки ВСУ ему вряд ли удастся спокойно выполнить свою «миссию», и очень быстро за это поплатился.

Заметив приближающийся к нему дрон-камикадзе, россиянин попытался сбежать от него прямо со спущенными штанами, однако было уже поздно.

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