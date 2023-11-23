Российской группировке в Украине грозит полное ослепление и оглушение 1 Александр Коваленко

23.11.2023, 14:38

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Из-за проблем с разведывательной авиацией.

В регулярных сводках Генштаба ВСУ раздел, касающийся авиационной компоненты российских оккупационных войск – тактического и стратегического уровня – всегда привлекает внимание. Естественно, что истребители и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы у всех на слуху. Но мы мало говорим о разведывательной авиации, без которой войска оккупантов на самом деле слепы и глухи.

На днях Минобороны Великобритании представило отчет, в котором говорится, что россияне были вынуждены расконсервировать советский высотный разведывательный самолет М-55 «Геофизика».

Почему враг пошел на такой шаг, какой потенциал их авиационной разведывательной компоненты? Давайте разберемся.

Снятие с консервации

В советские времена М-55 «Геофизика» мог применяться для дополнительного целеуказания ОТК «Ока» с дальностью поражения цели до 400 км. В настоящее время на самолет устанавливают контейнер радиотехнической разведки УКР-РТ, который позволяет проводить разведку и выявлять средства ПВО на глубину в 200-300 км.

На первый взгляд звучит неплохо, но если рассматривать как полноценную глубинную разведку – нет. Ведь при таких показателях М-55 «Геофизика», находясь в воздушном пространстве России, не сможет быть эффективным в вопросах разведки вглубь территории Украины, а в ВП временно оккупированных территорий вынужден будет базироваться либо на одном из аэродромов на оккупированной части Украины, либо у самой украинско-российской границы.

Все это указывает на несовершенство российской разведывательной компоненты, которую пытаются решить используя морально и технически устаревшие средства.

Но неужели так все плохо с их разведывательной авиацией?

Опять-таки, британская разведка сообщает о том, что российские самолеты ДРЛО А-50 сейчас проходят интеграцию с системами ПВО С-400 «Триумф» для повышения эффективности зенитно-ракетных комплексов в борьбе с истребителями F16. И это очень интересно.

Дело в том, что согласно официальным тактико-техническим характеристикам «Триумфов» дальность поражения цели у нее достигает 400 км при дальности обнаружения и сопровождения цели радаром 91Н6Е – 600 км! При этом максимальная дальность поражения F16 самыми современным ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120D (которые мы вряд ли получим) – 180 км, а крылатыми ракетами класса «воздух-поверхность» AGM-158A JASSM – 370 км.

То есть, в обоих случаях ЗРС С-400 «Триумф» должна прекрасно справляться с такими угрозами, но оказывается – нет. Оказывается, что без поддержки А-50 ЗРС С-400 «Триумф» на максимальных расстояниях, заявленных в ее характеристиках, не эффективна. Привет Китаю, Турции и Индии с приобретением очень дорогого и очень дефективного металлолома. Прямо-таки сделки века!

Но давайте вернемся к А-50

У России на вооружении 9 самолетов ДРЛО А-50, один из которых до сих пор находится на ремонте после полученных в Беларуси (в результате удара дрона) повреждений радиотехнического комплекса «Шмель». Также имеется информация о небоеспособности еще нескольких А-50 по причине проводящегося ремонта и модернизации. И это вынуждает россиян выводить с консервации подобие разведывательной авиации.

Привлекаются они для контроля воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией с аэродромов «Крымск» (350 км от ближайших позиций Сил обороны Украины) и «Ахтубинск» (650 км) – находясь поочередно в воздушном пространстве над акваторией Азовского моря. Периодически можно отметить нахождение посменно двух или трех самолетов А-50.

Редко когда вспоминают, но у границ с Украиной регулярно курсируют самолеты комплексной разведки, осуществляющие функции радиотехнической разведки и радиоперехвата. Глубина разведки не превышает 200 км.

Данные самолеты прежде всего используются для поддержания устойчивости связи. Для выполнения этих задач находятся они преимущественно в воздушном пространстве Ростовской, ВОТ Луганской, Запорожской областей и над акваторией Азовского моря.

Базирование и взлет осуществляются с аэродромов «Армавир» (500 км), «Ахтубинск» и «Мариновка».

Выводы

На сегодняшний день Россия не имеет достаточных средств авиационной разведки, чтобы обеспечивать свои войска поддержкой в режиме 24/7. Ее потенциал ограниченный и любое повреждение либо уничтожение данных самолетов будет критически сказываться на системе управления и координировании действий войск.

В перспективе от А-50 будут зависеть и ЗРС С-400, которые, как мы можем видеть, не настолько совершенны, как заявлялось в их ТТХ.

При этом пытаясь избегать опасного сближения с воздушным пространством Украины и с учетом ограниченной дальности полета некоторых из образцов российской разведывательной авиации, ее вынуждены держать на аэродромах, которые оказываются в зоне досягаемости ряда средств поражения беспилотного типа.

В свою очередь создание новых образцов такой авиации является неподъемной технической и технологической проблемой, что и вынуждает россиян усиливать данную компоненту расконсервацией старых советских образцов ограниченной функциональности.

Все идет к тому, что в какой-то момент у Украины может возникнуть шанс полностью ослепить и оглушить российскую группировку оккупационных войск. Условия для того – есть, причем создают их в некотором смысле сами же РОВ несовершенством своей авиации. Остается открытым вопрос возможностей.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

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