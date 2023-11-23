Бойцы бригады «Спартан» разбили российских штурмовиков на Запорожском направлении 6 23.11.2023, 14:56

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Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции.

Нацгвардейцы разбили группу российских оккупантов на Запорожском направлении. Захватчики пытались штурмовать позиции защитников.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

На опубликованном видео показана боевая работа бойцов бригады «Спартан» Гвардии Наступления.

Клименко отмечает, что оккупанты пытались штурмовать украинские позиции. Но попытки россиян не были успешными. Благодаря удачному взаимодействию пехоты, аэроразведки и артиллерии защитникам удалось уничтожить личный состав противника.

На видео зафиксированы бои на юге Украины, а именно на Запорожском направлении.

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