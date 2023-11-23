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Бойцы бригады «Спартан» разбили российских штурмовиков на Запорожском направлении

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  • 23.11.2023, 14:56
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Бойцы бригады «Спартан» разбили российских штурмовиков на Запорожском направлении

Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции.

Нацгвардейцы разбили группу российских оккупантов на Запорожском направлении. Захватчики пытались штурмовать позиции защитников.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

На опубликованном видео показана боевая работа бойцов бригады «Спартан» Гвардии Наступления.

Клименко отмечает, что оккупанты пытались штурмовать украинские позиции. Но попытки россиян не были успешными. Благодаря удачному взаимодействию пехоты, аэроразведки и артиллерии защитникам удалось уничтожить личный состав противника.

На видео зафиксированы бои на юге Украины, а именно на Запорожском направлении.

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