Бойцы бригады «Спартан» разбили российских штурмовиков на Запорожском направлении

Бойцы бригады «Спартан» разбили российских штурмовиков на Запорожском направлении6
- 23.11.2023, 14:56
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Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции.
Нацгвардейцы разбили группу российских оккупантов на Запорожском направлении. Захватчики пытались штурмовать позиции защитников.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
На опубликованном видео показана боевая работа бойцов бригады «Спартан» Гвардии Наступления.
Клименко отмечает, что оккупанты пытались штурмовать украинские позиции. Но попытки россиян не были успешными. Благодаря удачному взаимодействию пехоты, аэроразведки и артиллерии защитникам удалось уничтожить личный состав противника.
На видео зафиксированы бои на юге Украины, а именно на Запорожском направлении.