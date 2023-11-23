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За нежелание идти в армию белорус получил 360 часов общественных работ

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  • 23.11.2023, 15:10
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За нежелание идти в армию белорус получил 360 часов общественных работ

Белорусы все чаще отказываются идти служить.

21-летнего жителя Быховского района Могилевской области признали виновным в уклонении от мероприятий по призыву на военную службу. За нежелание идти в армию он получил 360 часов общественных работ, сообщает bykhov.by. Такой же приговор недавно в Минске получил 20-летний парень, который вместо службы в армии уехал в Южную Корею работать моделью.

Подобные суды над уклонистами в Беларуси проходят все чаще. Только в Могилеве за уклонение от воинской службы привлекли к уголовной ответственности 17 человек. Нередко их делают показательными.

Не всех наказывают штрафами или отправляют на общественные работы, некоторых осудили на заключение в колонии. Весной в Бресте молодой человек в суде заявил, что не явился в военкомат в указанный в повестке срок, так как «не хотел идти в армию» — «боялся, что отправят на войну».

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