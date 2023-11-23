Ликвидацию российского топ-пропагандиста Максудова на фронте показали на видео

Ликвидацию российского топ-пропагандиста Максудова на фронте показали на видео12
- 23.11.2023, 15:14
- 8,344
Он был без опознавательных знаков прессы.
Российские пропагандисты опубликовали видео, на которых видны первые минуты после обстрела, в результате которого был ранен «военкор» Борис Максудов.
Как свидетельствуют кадры, Максудов на фронте был без каких-либо опознавательных знаков прессы, пишет УНИАН.
Он был одет в военную одежду армии РФ и, очевидно, находился на позициях, как комбатант - лицо, имеющее право непосредственно участвовать в военных действиях.
Судя по видео, Максудов получил ранения, вполне совместимые с жизнью. Впрочем, российские медики так и не смогли его спасти.