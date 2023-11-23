Ликвидацию российского топ-пропагандиста Максудова на фронте показали на видео 12 23.11.2023, 15:14

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Он был без опознавательных знаков прессы.

Российские пропагандисты опубликовали видео, на которых видны первые минуты после обстрела, в результате которого был ранен «военкор» Борис Максудов.

Как свидетельствуют кадры, Максудов на фронте был без каких-либо опознавательных знаков прессы, пишет УНИАН.

Он был одет в военную одежду армии РФ и, очевидно, находился на позициях, как комбатант - лицо, имеющее право непосредственно участвовать в военных действиях.

Судя по видео, Максудов получил ранения, вполне совместимые с жизнью. Впрочем, российские медики так и не смогли его спасти.

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