Минск встал в 10-балльных пробках из-за снегопада 2 23.11.2023, 15:24

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Фото: Onliner

Введен план «Погода» на дорогах.

Минск 23 ноября засыпало снегом, и город встал в 10-балльных пробка. По данным ресурса «Яндекс.Карты» на 14.00 часов практически вся центральная часть Минска стояла в 10-балльных пробках. На многих участках ситуацию усугубляли произошедшие ДТП.

В свою очередь синоптики на сайте pogoda.by пояснили, что в Минске днем ожидается сильный снег и метель. Возможен также порывистый ветер около 15-18 метров в секунду.

Фото: Onliner

Также из-за сложных погодных условий в Минске ввели на дорогах план «Погода», - заявили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Водителей призвали соблюдать дистанцию, выбирая безопасную скорость движения, а также без крайней необходимости не совершать маневров и обгонов.

Фото: Onliner

- Сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части, - добавили в УГАИ.

Фото: Onliner

И уточнили, что из-за плохих погодных условий экипажи ДПС в Минске ведут усиленный патруль и ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения в сложных ситуациях. О нештатных ситуациях горожан просят сообщать на номер «102».

Фото: Onliner

Фото: Onliner

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