В Гродно задержали соучредителя фирмы по маршрутным перевозкам 23.11.2023, 15:28

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За комментарии о белорусских и российских военных.

В Гродно силовики задержали соучредителя фирмы по городским маршрутным перевозкам. «Покаянное» видео с ним появилось в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале.

Силовики заставили сказать мужчину, что он в телеграм-каналах писал «плохие комментарии про белорусских и российских военных и желал им смерти в Украине».

Как сообщает телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область», задержанный — житель Гродно Игорь Солодов.

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