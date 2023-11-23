В Гродно задержали соучредителя фирмы по маршрутным перевозкам
- 23.11.2023, 15:28
- 2,388
За комментарии о белорусских и российских военных.
В Гродно силовики задержали соучредителя фирмы по городским маршрутным перевозкам. «Покаянное» видео с ним появилось в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале.
Силовики заставили сказать мужчину, что он в телеграм-каналах писал «плохие комментарии про белорусских и российских военных и желал им смерти в Украине».
Как сообщает телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область», задержанный — житель Гродно Игорь Солодов.