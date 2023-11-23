«От появления идеи до первого гостя прошло две недели» 1 23.11.2023, 15:32

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Фото: MOST

Как бывшие политзаключенные открыли хостел в Варшаве.

Ольга Ритус и Ольга Скращук — бывшие политзаключенные из Беларуси, которые были вынуждены эмигрировать в Варшаву. В Польше белоруски не растерялись и недавно открыли свой хостел «O2H». Сейчас планируют заняться еще одним.

До эмиграции Ольга Ритус занималась бизнесом, Ольга Скращук работала в Национальном банке, но в итоге они обе стали политзаключенными.

Ольга Скращук рассказала сайту Charter97.org о том, как появилась идея открыть хостел и что ей помогло в заключении:

— Эмиграции моей семьи в Варшаву — вынужденная. В сентябре 2021-го года меня задержали по «делу Зельцера» за комментарий. Так я оказалась среди 14-ти задержанных женщин. Сначала попала в Жодинскую тюрьму №8 на год, потом меня перевели в СИЗО-1 на Володарского в Минске.

Фото: MOST

Затем был закрытый суд, где мне дали два года колонии общего режима. Через месяц меня перевели в гомельское СИЗО-3, откуда и освобождалась. Пока «ездила» по СИЗО, то и срок закончился.

Добавлю, что моего партнера по бизнесу Ольгу Ритус задержали в 2022-ом году по «народной» 342 статье и присудили три года домашней химии. Ей удалось покинуть Беларусь.

Освободившись, созвонилась с девушками, с которыми сидела. Их отпустили раньше. Они сказали, что все находятся под подпиской о невыезде из страны на два года. Это обосновали «угрозой национальной безопасности». Сидят там под жестким надзором, ходят отмечаться. По сути, это вторая тюрьма. Я поняла, что не выдержу такого напряжения.

После освобождения я буквально один вечер переночевала у родителей с семьей. Утром я, муж и сын погрузили вещи (все, что собрали) в машину и поехали в сторону РФ. Из России мы полетели в Армению, пробыли там 12 часов, и оттуда уже в Грузию.

К слову, у меня через пару месяцев должен был закончиться паспорт. И даже несмотря на то, что меня уговаривали сделать паспорт и другие документы, все равно сказала, что не могу остаться. Я прошла такие страшные тюрьмы и поняла, что безопасность — важнее. Решила, что с документами уже на месте разберусь.

В Грузии моей семье помогли оформили «шенгенские» визы, хоть и срок паспорта был меньше полугода. В Тбились мы провели где-то 1,5 месяца. С собой из документов на руках у меня были только паспорт, приговор и справка об освобождении.

Так я и оказалась в Варшаве. Мне очень нравится этот город , он принял меня со всей душой. Вот уже и бизнес здесь появился. Скажу, что поляки очень хорошие люди, к нам хорошее отношение.

— Расскажите, а как появилась идея открыть хостел?

— Началось все с того, что начали создавать Ассоциацию белорусских политзаключенных — так мы с Ольгой оказались в одном чате вместе с другими. Он нужен был для поддержки, помощи, чтобы бывшие политзаключенные не чувствовали себя одинокими, ведь не все эмигрируют с семьей.

Когда появились сведения о трагической смерти белорусского художника, политзаключенного Алеся Пушкина, многие из диаспоры поехали на акцию к белорусскому посольству. Там мы с Ольгой Ритус и познакомились.

Потом мы вместе с ней собирали посылки для политзаключенных, которые отправляли в СИЗО, колонии. Нам понравилось работать вместе.

Встал и вопрос заработка. Варшава — дорогой город, у нас дети. Хотелось зарабатывать так, чтобы финансов хватало не только на собственные семьи, но и на благотворительность.

У Ольги Ритус есть опыт хостела в Минске, и в целом у нее за плечами много лет бизнеса. Она предложила попробовать открыть хостел здесь, а вдвоем ведь в такой бизнес входить легче: делятся расходы и риски. У меня есть административный ресурс, экономическое образование. Я согласилась рискнуть.

И звезды сошлись: сразу нашлось здание, документы мы быстро оформили. На то, чтобы хостел начал принимать гостей, понадобилось всего две недели — это от появления идеи до первого занятого номера. Сами не поняли, как это произошло, а уже заселяли первых людей.

— Кто был вашим первым постояльцем?

— Это был мужчина из Узбекистана. Он просил подселить к нему только мусульманина, так как пять раз за ночь молится. Скажу, что когда распределяем людей по комнатам, стараемся учитывать их интересы.

— На сколько человек рассчитан «О2Н»?

— Наш хостел находится на первом этаже трехэтажного здания: в восьми комнатах могут жить до двадцати человек.

Скажу, что мы очень много всего делаем сами. Мы можем и номер приехать убрать, перестелить кровати, заселить жильцов. Хостел занимает много времени, но мы постоянно его совершенствуем. Кстати, нам добрый человек (тоже бывший политзаключенный) подарил посудомойку.

Есть у нас и приставка PlayStation 3, поэтому когда заселяются семьи с детьми-подростками, то они очень довольны.

Фото: MOST

— Поделитесь планами на ближайшее время?

— Владелец здания, где мы сейчас арендуем этаж, предлагает нам помещение для второго хостела. А еще в наших планах создать шелтер для бывших белорусских политзаключенных, которые убежали, попали в тяжелую ситуацию и им временно негде жить.

— Что бы вы посоветовали белорусам, которые тоже задумываются о собственном деле

— Обязательно пробуйте, а самое главное — будьте солидарны друг с другом. Нужно поддерживать и помогать своим. Наша сила — в единстве, что мы и показали в 2020-ом году.

Знаете, наши белорусы такие активные, работоспособные, но нам иногда не хватает веры в себя. На протяжении многих лет у нас забирали веру, что мы все можем и со всем справимся.

Нас же с Ольгой в бизнесе очень поддерживают родные. У нас замечательные семьи. Мы сочетаем бизнес и материнство.

К слову, пока сидела в СИЗО, было много времени на разные мысли. У меня появлялись идеи и планы насчет будущей жизни и того, как ее строить.

Фото: MOST

— Ольга, а что вам давало силы в заключении?

— Я в тюрьме сидела в такой прекрасной компании. Это были все женщины с высшим образованием: журналисты, педагоги, риелторы, скрипач, врач-стомалотог. Настоящая элита. Среди них, кстати, была и учительница белорусского языка и литературы Эмма Антоновна Степуленок.

Пока сидели на карантине в Жодино, то днями болтали обо всем на свете. Если бы не окружение таких удивительных женщин, то я не знаю, как бы это пережила. Мы держались друг за друга целый год. Поверьте, это очень сильно нам облегчило жизнь в тюрьме.

Я видела, как сидит Ольга Токарчук — одна, вокруг не было ни одной политической. Или Анджелика Борис…Окружение же, в котором была я, очень скрашивало будни.

Все мы потеряли успешные карьеры, понимали, что нас уволят, но, скажу честно, что ни одна из нас не пожалела о своем поступке. О том, что высказалась. Мы больше возмущались, как можно было промолчать после этого всего. Наши белоруски — сила.

Фото: MOST

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