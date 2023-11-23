Самое дешевое авто из США: Jeep продали всего за три доллара 1 23.11.2023, 15:35

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На кузове даже царапин нет.

В США на аукционе Copart продали Jeep Liberty 2011 года. Внедорожник без видимых повреждений сменил владельца всего за 3 доллара — это самое дешевое авто из США. Об этом сообщает «Авто24», ссылаясь на базу данных аукционов США.

Как правило, на Copart продают авто после ДТП, однако этот Jeep Liberty не битый. На кузове даже царапин нет.

Выяснилось, что авто из США проблемное, ведь оно пострадало от наводнения. Этот «утопленник» даже не заводится и, скорее всего, будет разобран на запчасти.

Конечно, одни только колесные диски Jeep Liberty стоят больше 3 долларов. Столь низкая цена обусловлена тем, что модель довольно редкая и запчасти к ней не пользуются спросом.

В добавок авто-утопленник находится на Гавайских островах. В другие штаты США перевезти его дорого, а рынок б/у авто на Гавайях не такой уж и большой.

Напомним, что Jeep Liberty — американская версия модели Cherokee четвертого поколения. Ее выпускали с 2008 по 2012 годы. Конкретно этот внедорожник оснащен 3,7-литровым бензиновым V6 мощностью 210 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.

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