«Танчик! Ложись!»: режиссер Сенцов показал уникальное видео тяжелого боя под Авдеевкой 2 23.11.2023, 15:45

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Олег Сенцов

Все украинские защитники остались живы.

Украинский режиссер и военнослужащий Олег Сенцов показал видео окопных боев вблизи Авдеевки — кадры сняты на GoPro камеры бойцов, они показывают тяжелый и длительный бой, раненых и, в конце концов, отход вместе со спасенным раненым, пишет «Украинская правда».

Видео длится чуть более 30 мин, на нем показан бой украинских защитников, находящихся в окопах, с российскими захватчиками, которые пытаются штурмовать позицию.

Как слышно из записи, военные говорят, что россияне давят со всех сторон и находятся уже совсем рядом — в частности, с одной стороны всего в 15 м. По украинским защитникам бьют из гранатомета, бросают гранаты и стреляют из танков.

Трое украинских воинов из 13, которые держали снятую на видео часть посадки, в том числе и Сенцов, получают ранения.

Разговоры в окопах, разговоры по рации происходят под звуки постоянных выстрелов — не стихают они даже на несколько секунд.

«Здесь раненый. Надо место, чтобы я его осмотрела. У него ноги в крови… Танчик, ложись, ложись! Мы в окружении, по нам е****т танками», — кричит женщина-военная и при этом оказывает помощь раненому.

Далее слышно, как Сенцов, позывной «Грунт», передает по рации побратимам: «Мимо нас проехали 4 танка, они стреляли, но поехали дальше на железку. Как принял?».

Позже группа принимает решение отходить: первые шестеро с раненым, остальные семеро прикрывают отход и тогда отходят сами. На видео говорят, что надо идти к месту, где высаживались, это в 50 метрах, но предупреждают, что россияне будут стрелять со всех сторон.

«Нет, мужики, вы без меня уйдете, я остаюсь, потому что это несерьезно. Я не выйду, Макс», — говорит один из бойцов.

«Мы тебя понесем… мы тебя вынесем… пулемет бросаем, автомат я этот заберу… ты тянешь Алькаиду (раненого) двумя руками. Держи, как бы он ни кричал. Тянешь его за руки, не бросаешь», — говорит Сенцов.

Видео заканчивается тем, что бойцы вместе с тяжелым раненым отходят к бронетехнике, выезжают с поля боя и передают раненого медикам, которые уже ждут их на дороге.

В этом конкретном бою все украинские защитники остались живы.

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