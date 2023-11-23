В Беларуси блогеров хотят включить в специальный реестр по рекламе 3 23.11.2023, 15:48

1,016

Что изменится?

Блогеров, которые рекламируют товары в своих соцсетях, хотят обязать включаться в специальный Реестр рекламораспространителей. Такая новация следует из законопроекта «Об изменении законов по вопросам рекламы».

«Онлайнер» обратился к юристу Татьяне Ревинской, чтобы понять, как это новшество повлияет на их работу, если будет принято.

— Рекламораспространитель — организация или гражданин, осуществляющие размещение рекламы в любой форме с помощью любых средств. Услуги по размещению и распространению рекламы вправе оказывать только они. Есть даже специальный реестр, — объясняет юрист. — При этом блогеры, которые оказывали эти услуги и размещали ее в своих соцсетях и интернете, могли заниматься данной деятельностью без размещения в данном реестре. Поэтому, если законопроект будет принят, лица, имеющие собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и др.), обязаны будут подать в МАРТ уведомление о включении в Реестр рекламораспространителей.

Если блогер после принятия данного законопроекта продолжит работать без включения в данный реестр, то он рискует получить штраф с конфискацией до 100% полученной суммы. С 1 февраля те, кто предоставляет рекламные услуги в интернете через сетевые издания, в печатных СМИ, на радио и ТВ, должны были попасть в этот реестр, чтобы продолжить легальную работу.

Из реестра могут исключить в случае уличения рекламоисполнителя в нарушении законодательства или в случае неисполнения предписания по устранению нарушения. В данном реестре будут указывать название каждой компании (или Ф. И. О., если это ИП), УНП, подробный адрес, телефон, имейл и т. д.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».