Путин поручил накормить россиян «мясом для бедных» 6 23.11.2023, 15:54

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До 20 декабря.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства увеличить производство и продажи куриного мяса на внутреннем рынке на фоне рекордного роста цен на него.

Это следует из списка поручений главы РФ по итогам совещания с кабмином 25 октября. Выполнить поручение чиновникам необходимо к 20 декабря текущего года.

Однако маловероятно, что правительству удастся увеличить производство куриного мяса. Согласно прогнозу Росптицесоюза, по итогам текущего года в России будет произведено столько же этого продукта, сколько и в 2022-м.

В объединении подсчитали, что за 10 месяцев выпуск мяса птицы в живом весе увеличился лишь на 0,2% год к году, до 5,3 млн тонн. При этом по итогам 2022 года производство выросло на 4,4%, до 7 млн тонн.

Среди причин стагнации объемов выпуска в Росптицесоюзе называют вспышку птичьего гриппа на птицеводческих предприятиях, низкую рентабельность производства мяса птицы на протяжении нескольких лет, а также вывод из строя старых мощностей и отсутствие новых.

Кроме того, в Росптицесоюзе обратили внимание на фронтальный рост расходов предприятий. Расходы на зарплату в этом году выросли на 25–30%, на закупку оборудования — на 25–30%, на вакцины и ветпрепараты — на 15–25%, на упаковку — на 8–25%.

Вместе с тем курятина остается самым доступным источником белка, или «мясом для бедных», а спрос на нее увеличился из-за выросших социальных выплат, отмечали в Национальной мясной ассоциации. В результате к концу октября стоимость тушки бройлера в опте доходила до 210 руб. за 1 кг, что на 48% выше, чем годом ранее, подсчитали в Национальном союзе птицеводов.

Чтобы насытить рынок и избежать дефицита, Минсельхоз в начале ноября подготовил проект постановления правительства, содержащий запрет экспорта яиц и мяса птицы на шесть месяцев с 1 декабря 2023 года, за исключением стран ЕАЭС. Также в 2024 году власти могут разрешить ввезти в Россию без пошлины 160 тыс. тонн курятины.

Одновременно с этим в Минсельхозе заявили, что согласовали с основными птицефабриками план по увеличению объемов производства и предложили выделять льготные кредиты по ставке 5% годовых под строительство новых птицефабрик бройлерного направления, а также реконструкцию и модернизацию старых.

Представители отрасли говорят о запоздалости меры. На строительство и реконструкцию действующих птицефабрик потребуется не меньше двух лет, а в среднесрочной перспективе с таким подходом может произойти перенасыщение рынка, отметил президент Agrifood Stra-tegies Альберт Давлеев.

По его словам, если ограничить экспорт, квотировать беспошлинный ввоз и разогнать инвестиционную активность, то цены на курятину могут упасть до уровня ниже ее себестоимости.

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