Как белорусы противостоят погоде 1 23.11.2023, 16:12

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Фото: Onliner

Фоторепортаж из Минска.

Мало что удивляет так же сильно, как снег в конце ноября. Никогда такого не было — и вот опять в соцсетях массово появляются публикации «С первым настоящим снегом!». Правда, рассуждать об этом возможно, только добравшись до спасительного теплого офиса или дома.

«Онлайнер» присоединились к флешмобу первого настоящего противостояния снежной стихии в этом году — и вышел на улицы понаблюдать за минчанами.

За ближайшие сутки есть шанс посмотреть обзор всей зимы вкратце. Не будет разве что сильных морозов. А вот обычный снег, ледяной снег и мокрый снег попеременно включены в обязательную программу. Бонусом идет порывистый ветер и гололедица. Детали погодного конструктора вместе складываются в фигуру под названием «оранжевый уровень опасности».

С непривычки кажется, что в этом году метель имеет особенно неприятные свойства. И прошлой зимой — 100% не было так холодно и снежно. Что ж, сила привычки вырабатывается за 21 день. Первый пошел сегодня.

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