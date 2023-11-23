В Китае распространяется новый загадочный вирус: массово болеют дети

В Китае распространяется новый загадочный вирус: массово болеют дети1
- 23.11.2023, 16:19
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ВОЗ требует от Пекина ответов о загадочной вспышке заболевания.
В Китае распространяется новый респираторный вирус, массово поражающий детей. Как пишет Sky News, местные СМИ пестрят роликами о больницах, переполненных родителями и детьми, ожидающими приема медиков.
В среду Всемирная организация здравоохранения сообщила о кластерах невыявленной пневмонии у детей в северном Китае.
В предупреждении, основанном на репортаже тайваньского агентства FTV News, говорится, что детские больницы в Пекине и Ляонине, расположенные на расстоянии 500 миль друг от друга, «перегружены больными детьми».
«Многие, многие госпитализированы. Они не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих развиваются узелки в легких», - рассказал агентству один из граждан Китая.
В ответ ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении дополнительной информации, а также лабораторных результатов зарегистрированных вспышек среди детей. ВОЗ рекомендовала китайским общинам принять профилактические меры, включая вакцинацию, ношение масок, соблюдение дистанции от больных людей, пребывание дома во время болезни и регулярное мытье рук.
ВОЗ также запросила дополнительную информацию о тенденциях циркуляции известных патогенов и нагрузке на системы здравоохранения.
В то же время китайские власти связывают этот всплеск с похолоданием, а также с отменой ограничений на COVID-19 и циркуляцией известных возбудителей.
Ситуация с коронавирусом
В мае ВОЗ сняла с коронавируса статус пандемии. Заболевание перешло в категорию сезонных на уровне с гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями.
Этим летом ученые выявили новый штамм коронавируса и присвоили ему название «Пирола». Новая разновидность коронавируса представляет собой мутировавшую версию уже давно известного штамма «Омикрон». Новый вариант распространяется очень быстро, но ученые еще не выяснили, на что он способен.